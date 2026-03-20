به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در پی شهادت حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، پیام تسلیتی به رئیس‌جمهور ارسال کردند.

در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرّحمن الرّحیم

رئیس‌جمهوری محترم، جناب آقای پزشکیان دامَت‌حِفاظَتُه و زیدَ عِزُّه

بعدَ التّحیه والسلام؛ بدینوسیله شهادت وزیر پرتلاش اطلاعات و جانباز گمنام باسابقه، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب رضوان‌الله تعالی‌علیه را به جنابعالی و هیئت محترم دولت و همکاران آنجناب در وزارت اطلاعات و بالخصوص به خانواده آن بزرگوار تبریک و تسلیت عرض میکنم.

بی‌شک جای خالی ایشان باید با تلاش مضاعف دیگر مسئولین و کارکنان آن وزارتخانه حساس جبران شود و امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب و به عموم هموطنان ارزانی گردد. از خداوند منان، بقاء جنابعالی و سائر همکاران و علوّ مقام برای آن شهید عزیز را خواستارم.

سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای

