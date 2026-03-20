رفیعی مطرح کرد؛

بازگشت بانوان فوتبالیست به کشور؛ نماد هویت ملی ایرانی

بازگشت بانوان فوتبالیست به کشور؛ نماد هویت ملی ایرانی
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایستادگی دختران فوتبالیست درس عبرتی برای دشمنان است گفت: توطئه‌های ترامپ جنایتکار و رسانه‌های غربی ناکام ماند.

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با ابراز خرسندی عمیق از بازگشت تیم ملی فوتبال بانوان به کشور، گفت: این اتفاق  نمادی از استواری، مقاومت و هویت ملی ایرانیان در برابر توطئه‌های گسترده دشمنان است.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای سنگین، توطئه‌ها و حتی تهدیدات آشکار و پنهان وارد شده به تیم ملی بانوان از سوی عوامل خارجی و وعده‌های فریبنده برای پناهندگی، اظهار کرد: دختران ما با وجود تمام این وسوسه‌ها، فشارهای روانی، تهدیدات و فضاسازی‌های رسانه‌ای، با بصیرت و شجاعت بی‌نظیری، عشق به وطن و هویت ایرانی خود را به رخ جهانیان کشیدند و درس بزرگی به دشمنان دادند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دختران ایرانی با ایستادگی خود، نشان دادند که تعلق به ایران و دفاع از ارزش‌های انقلابی، از هرگونه وعده و پیشنهاد مادی ارزشمندتر است. این پیروزی فراتر از یک موفقیت ورزشی است.

رفیعی در ادامه تاکید کرد: این اتفاق نشان داد که ارزش‌های والای انسانی و تعلق به وطن می‌تواند در برابر تمام توطئه‌ها و فشارهای خارجی ایستادگی کند. دختران ما با این عمل قهرمانانه، بار دیگر ثابت کردند که ایران، وطن امن، مقتدر و سربلند است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد مثبت و قابل تقدیر فریده شجاعی، سرپرست کاروان اعزامی تیم ملی فوتبال بانوان، افزود: فریده شجاعی با مدیریت و هدایت خود در شرایط دشوار، نقش مؤثری در حفظ روحیه تیم ایفا کرد. او به خوبی توانست بازیکنان را در برابر تنش‌ها و فشارهای خارجی حمایت کند.

رفیعی در ادامه با اشاره به اظهارات سرپرسن کاروان اعزامی ایم ملی فوتبال بانوان بیان کرد:  به گفته شجاعی، در مسابقات مهم کاپ آسیا، تیم ملی تحت تأثیر تنش‌ها و فشارهای خارجی قرار گرفت. عوامل خارجی با وعده‌های وسوسه‌انگیز اقامت، حقوق و امکانات مالی زیاد تلاش کردند بازیکنان را نگه دارند. اما دختران غیور با حفظ هویت ملی و عشق به میهن، از ماندن در استرالیا خودداری کردند و موفقانه برگشتند.

نماینده مردم تهران ور مجلس با تاکید بر نقش رسانه‌های غربی در فضاسازی علیه تیم ملی بانوان، گفت: رسانه‌های غربی با هدف تخریب وجهه ایران و ایجاد شکاف در میان جوانان، تمام تلاش خود را برای القای تصویری منفی از کشور و تشویق بازیکنان به پناهندگی به کار بستند. اما سکوت و سانسور این رسانه‌ها پس از بازگشت تیم ملی، نشان‌دهنده شکست مفتضحانه پروژه آن‌ها در ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در میان جوانان ایرانی است.

وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه شاهد دخالت افراد و جریان‌های خاصی بودیم که با حمایت‌های مالی و تبلیغاتی از سوی دشمنان، سعی در ایجاد تضعیف و ناامیدی در میان تیم ملی داشتند. اقداماتی که به وضوح می‌توان آن را در راستای اهداف شوم ترامپ جنایتکار و سیاست‌های خصمانه دولت‌های غربی برشمرد.

رفیعی در ادامه بیان کرد: از تلاش‌های بی‌نظیر بازیکنان، کادر فنی، خانواده‌های آن‌ها و همچنین هواداران پرتلاش قدردانی می کنم. از مسئولین درخواست می کنم تا با حمایت‌های جدی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه را برای توسعه و پیشرفت ورزش زنان در کشور فراهم کنند و از هرگونه تلاشی برای تخریب و ایجاد دلسردی در میان ورزشکاران جلوگیری کنند.

 

