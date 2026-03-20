ادامه موج ۶۶ با موفقیت اجرا شد

ادامه موج شصت و ششم عملیات وعده صادق چهار تقدیم به شهدای بمباران های اخیر علیه اهدافی در قدس غربی و حیفا و پایگاه الظفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.



در این موج از سامانه های فوق سنگین، نقطه زن و چندکلاهکه قدر، خرمشهر، خیبرشکن و میانبرد قیام و ذوالفقار و پهپادهای انهدامی استفاده شده است.

رهایتان نمیکنیم