سپاه:
ادامه موج ۶۶ با موفقیت اجرا شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موفق ادامه موج ۶۶ علیه اهدافی در قدس غربی و حیفا و پایگاه الظفره خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
ادامه موج شصت و ششم عملیات وعده صادق چهار تقدیم به شهدای بمباران های اخیر علیه اهدافی در قدس غربی و حیفا و پایگاه الظفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.
در این موج از سامانه های فوق سنگین، نقطه زن و چندکلاهکه قدر، خرمشهر، خیبرشکن و میانبرد قیام و ذوالفقار و پهپادهای انهدامی استفاده شده است.
رهایتان نمیکنیم