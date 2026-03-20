سپاه:

ادامه موج ۶۶ با موفقیت اجرا شد

ادامه موج ۶۶ با موفقیت اجرا شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موفق ادامه موج ۶۶ علیه اهدافی در قدس غربی و حیفا و پایگاه الظفره خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

 

ادامه موج شصت و ششم عملیات وعده صادق چهار تقدیم به شهدای بمباران های اخیر علیه اهدافی در قدس غربی و حیفا و پایگاه الظفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.

در این موج از سامانه های فوق سنگین، نقطه زن و چندکلاهکه قدر، خرمشهر، خیبرشکن و میانبرد قیام و ذوالفقار و پهپادهای انهدامی استفاده شده است.

رهایتان نمیکنیم

 

