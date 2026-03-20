اعتراض ایران به افشای غیرمجاز اطلاعات از سوی گروسی

​نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره محل مواد و تأسیسات هسته‌ای ایران را نگران‌کننده خواند و درباره افشای غیرمجاز اطلاعات حساس پادمانی از سوی وی اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگی کشورمان با انتشار پیامی درفضای مجازی نوشت: اظهارات رافائل گروسی درباره محل مواد و تأسیسات هسته‌ای ایران عمیقاً نگران‌کننده است. افشای غیرمجاز اطلاعات حساس پادمانی که توسط دولت‌ها در اختیار آژانس قرار گرفته، نقض موافقت‌نامه جامع پادمان و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود.

 

این پیام می‌افزاید: چنین سوءرفتار‌هایی می‌تواند مسئولیت بین‌المللی برای آژانس به‌دنبال داشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید حرفه‌ای عمل کند، به محرمانگی اطلاعات حساس احترام بگذارد و ماهیت فنی و بی‌طرف خود را حفظ کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین مصاحبه‌های خود با رسانه‌های بین‌المللی، به بهانه اظهارنظر درباره پیامد‌های جنگ، مطالبی را درباره محل ذخایر و مختصات تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرده است.

