اعتراض ایران به افشای غیرمجاز اطلاعات از سوی گروسی
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره محل مواد و تأسیسات هستهای ایران را نگرانکننده خواند و درباره افشای غیرمجاز اطلاعات حساس پادمانی از سوی وی اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، نمایندگی کشورمان با انتشار پیامی درفضای مجازی نوشت: اظهارات رافائل گروسی درباره محل مواد و تأسیسات هستهای ایران عمیقاً نگرانکننده است. افشای غیرمجاز اطلاعات حساس پادمانی که توسط دولتها در اختیار آژانس قرار گرفته، نقض موافقتنامه جامع پادمان و اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی محسوب میشود.
این پیام میافزاید: چنین سوءرفتارهایی میتواند مسئولیت بینالمللی برای آژانس بهدنبال داشته باشد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید حرفهای عمل کند، به محرمانگی اطلاعات حساس احترام بگذارد و ماهیت فنی و بیطرف خود را حفظ کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازهترین مصاحبههای خود با رسانههای بینالمللی، به بهانه اظهارنظر درباره پیامدهای جنگ، مطالبی را درباره محل ذخایر و مختصات تأسیسات هستهای ایران مطرح کرده است.