به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

بنده خدا به خدا پیوست

مردی همراه فرزند برومند خویش در آغوش ملائکه مقرب الهی آرام گرفت و به لقاء خداوند سبحان شتافت که در طول پنج دهه از عمر مبارک انقلاب اسلامی افتخار حضور موثر در ساحت های متنوع علمی فرهنگی، سیاسی، نظامی، تقنینی و امنیتی نظام را در کارنامه درخشان و پر افتخار خود داشت.

اندیشمند و سیاستمدار برجسته و ممتازی که از خانه فقاهت و مرجعیت برخاست و در مدرسه فیلسوف و متفکر عالیقدر جهان اسلام شهید آیت الله مطهری تربیت شد و در اوج عقلانیت معرفت و طهارت به آرمان بلند خویش شهادت در راه حضرت دوست نائل شد.

اینجانب در حدود یک دهه مدیریت نهاد قانونگذاری از نزدیک شاهد خصائص برجسته آن شهید فرزانه بودم.

هوش سرشار اندیشه ژرف ابتکار عمل نگاه بلند و نافذ تجارب انباشته شده و متراکم، ایمان و باور به هدایت و نصرت الهی، عشق به میهن و ارزشهای والای الهی و اسلامی از او سیاستمداری برجسته ساخته بود که می توانست در روزهای سخت انقلاب در خدمت ملت بزرگ و بی همتای ایران و رهبر معظم انقلاب نقش آفرین باشد.

برای روح بلند و مظلوم او، فرزند شهید آن عزیز و همراهان جان بر کف آن بزرگوار از خداوند سبحان علو درجات و برای همسر وفادار و شایسته و فرزندان برومند ایشان صبر جمیل مسئلت دارم و خدمت یکایک دوستان همکاران و خاندان محترم و معزز لاریجانی و شهید مطهری بویژه حضرت آیت الله حاج شیخ صادق لاریجانی و برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی مطهری عرض تبریک و تسلیت دارم.

