به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی درباره نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران، گفت: در این جلسه که با حضور مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع برگزار شد، آخرین وضعیت میدان و نبرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دشمن متجاوز صهیونیستی و آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت که طبق گزارش‌های ارائه شده، موفقیت‌های خیره کننده‌، ضربات کوبنده و موثرتری به دشمن طی روزهای اخیر وارد شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست تاکید شد همه افرادی که در این جنگ تحمیلی به صورت مستقیم در حال مبارزه، دفاع و مقاومت هستند، به عنوان ایثارگر شناخته شده و مشمول قوانین حمایتی ایثارگران شوند.

وی با بیان اینکه طبق گزارش‌های ارسال شده، نگرانی برای ذخایر موشکی و دفاعی وجود ندارد، اظهار کرد: امکانات لازم برای جبهه‌های نبرد فراهم است و هم اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های دفاعی خود قرار دارند و به همه شرارت‌ها و حملات دشمن پاسخ قاطع و کوبنده‌ای می‌دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این جلسه تاکید شد هر دولتی که خاک یا پایگاه‌های خود را به هر طریقی در اختیار دشمن قرار دهد، حتماً به عنوان متخاصم مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی شرایط جزیره خارک عنوان کرد: امنیت در جزیره خاک به طور کامل برقراره است و صادرات نفت هم بدون هیچ مشکل و وقفه‌ای انجام می‌شود و کارکنان زحمتکش صنعت نفت به صورت شبانه روزی در حال انجام وظایف خود به ویژه در حوزه صادرات نفت هستند.

وی درباره موضوع مذاکره با آمریکا تاکید کرد: ما در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم و صرفاً به دنبال تنبیه متجاوز و تسلیم آنها هستیم و همه اخبار کذبی که منابع آمریکایی با هدف کنترل قیمت انرژی و نفت درباره آتش بس یا مذاکره مطرح می‌کنند، شایعه است.

رضایی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران قاطعانه دربرابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی تا بازدارندگی کامل و تنبیه نهایی متجاوزان و گرفتن انتقام خون شهدا به ویژه رهبر شهید، می‌ایستد و به تجاوز نظامی آنها پاسخ می‌دهد.

