موج ۶۶ وعده صادق ۴؛ تهاجم فراگیر ایران به رژیم صهیونی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه موج شصت و شش عملیات وعده صادق چهار در ساعت یک وبیست دقیقه بامداد جمعه هدیه به روح بلند سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان با رمز مبارک یازهرا (س) علیه اهدافی در قلب و جنوب سرزمین های اشغالی و تل آویو و پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.

در این موج از سامانه های سوخت جامد و مایع ، فوق سنگین ، نقطه زن و چندکلاهکه قدر، خرمشهر، خیبرشکن و میانبرد قیام و ذوالفقار و پهپادهای انهدامی استفاده شده است.

زندگی آژیر به آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان سرزمینهای اشغالی در پناهگاه ها، برجسته ترین دستاورد کابینه جنگی صهیونیستی و نتانیاهو و ترامپ جنایتکار در این جنگ است.

کابینه جنگی و جنایتکار رژیم صهیونیستی برای برای فرار از شکست های قبلی و بحران های داخلی رژیم و افتضاحات اپستین به جنگ از پیش شکست خورده و ناجوانمردانه با ایران وارد شده و شرایط وخیم و غیر قابل تحمل در پناهگاه ها به صورت طولانی و زندگی آژیر به آژیر را برای ساکنان رقم زده است.

اهداف این موج نظامی، رزمی و پشتیبانی رزم است.

رهایتان نمی‌کنیم این موج ادامه دارد.