ستاد کل نیروهای مسلح:
«ابراهیم جباری» در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد
کد خبر : 1763854
مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیهای تاکید کرد: فردی به نام ابراهیم جباری در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد و مدتی هست که بازنشسته شده است.
به گزارش ایلنا، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد:
اظهارات آقای ابراهیم جباری و انتشار آن در رسانه های داخلی و خارجی به ویژه مصاحبه اخیر ایشان با الجزیره به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات، فاقد اعتبار می باشد و تکذیب می گردد. نامبرده در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد و مدتی هست که بازنشسته شده است.