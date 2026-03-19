«ابراهیم جباری» در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد

اظهارات آقای ابراهیم جباری و انتشار آن در رسانه های داخلی و خارجی به ویژه مصاحبه اخیر ایشان با الجزیره به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات، فاقد اعتبار می باشد و تکذیب می گردد. نامبرده در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد و مدتی هست که بازنشسته شده است.