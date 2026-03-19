خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاد کل نیروهای مسلح:

«ابراهیم جباری» در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد

«ابراهیم جباری» در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد
کد خبر : 1763854
لینک کوتاه کپی شد.

​مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: فردی به نام ابراهیم جباری در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد و مدتی هست که بازنشسته شده است.

به گزارش ایلنا، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد:

اظهارات آقای ابراهیم جباری و انتشار آن در رسانه های داخلی و خارجی به ویژه مصاحبه اخیر ایشان با الجزیره به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات، فاقد اعتبار می باشد و تکذیب می گردد. نامبرده در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد و مدتی هست که بازنشسته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل