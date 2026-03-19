خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)

دشمنان بدانند؛ هزینه‌های میدانی‌ای که متحمل می‌شوید با لفاظی‌های مجازی قابل جبران نیست
کد خبر : 1763838
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) بیان کرد: دشمنان بدانند؛ هزینه‌های میدانی‌ای که متحمل می‌شوید با لفاظی‌های مجازی قابل جبران نیست.

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

بامداد امروز و در ادامه موج شصت‌وسوم عملیات وعده صادق۴.۸۰ نقطه نظامی و پشتیبانیِ نظامی در جنوب، مرکز و قلب سرزمین‌های اشغالی شامل رِیشون‌لتسیون و رمله در مرکز، ایلات در جنوب و رامات‌گان و بِنی‌بِراک در شرق تل‌آویو و بِت‌یام و حُلُن در جنوب تل‌آویو مورد اصابت دقیق سامانه‌های نقطه‌زن و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند. 

موج ۶۴ عملیات وعده‌صادق۴، در پنجشنبه آخر سال، هدیه به پیشگاه امامین انقلاب اسلامی و تمامی شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی و آمریکا، با رمز مبارک «یا زهرا سلام الله علیها» از سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه، علیه اهدافی در منطقه میانی و شمالی سرزمین‌های اشغالی شامل بن‌گوریون، محل اصلی تجمعات و اقدامات رزمی و پشتیبانی رزمی رژیم صهیونیستی از جمله سوخت‌رسان‌ها و همچنین جبهه میانی حیفا، محل تجمع نیروها و پالایشگاه‌های حیفا و ریشون‌لتسیون با سامانه‌های قدرتمند قدر، عماد، خیبرشکن و ۹ فروند خرمشهر چندکلاهکه موردهدف قرار گرفتند. 

ناوگان پنجم دریایی ارتش تروریست آمریکا هم به حول و قوه الهی، مورداصابت دقیق سامانه‌های میان‌برد سوخت مایع و جامد قرار گرفت. 

از ابتدای موج ۶۳ تاکنون شاهد حبس طولانی‌مدت بیش از ۵ میلیون نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه هستیم. 

همچنین از صبح امروز، نقاط مهمی از سرزمین‌های اشغالی، مورد هدف حملات پهپادی ارتش دلاور و غیور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. 

دشمنان بدانند؛ هزینه‌های میدانی‌ای که متحمل می‌شوید با لفاظی‌های مجازی قابل جبران نیست. 

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العَزِیزِ الحَکِیمِ.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل