به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

بامداد امروز و در ادامه موج شصت‌وسوم عملیات وعده صادق۴.۸۰ نقطه نظامی و پشتیبانیِ نظامی در جنوب، مرکز و قلب سرزمین‌های اشغالی شامل رِیشون‌لتسیون و رمله در مرکز، ایلات در جنوب و رامات‌گان و بِنی‌بِراک در شرق تل‌آویو و بِت‌یام و حُلُن در جنوب تل‌آویو مورد اصابت دقیق سامانه‌های نقطه‌زن و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند.

موج ۶۴ عملیات وعده‌صادق۴، در پنجشنبه آخر سال، هدیه به پیشگاه امامین انقلاب اسلامی و تمامی شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی و آمریکا، با رمز مبارک «یا زهرا سلام الله علیها» از سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه، علیه اهدافی در منطقه میانی و شمالی سرزمین‌های اشغالی شامل بن‌گوریون، محل اصلی تجمعات و اقدامات رزمی و پشتیبانی رزمی رژیم صهیونیستی از جمله سوخت‌رسان‌ها و همچنین جبهه میانی حیفا، محل تجمع نیروها و پالایشگاه‌های حیفا و ریشون‌لتسیون با سامانه‌های قدرتمند قدر، عماد، خیبرشکن و ۹ فروند خرمشهر چندکلاهکه موردهدف قرار گرفتند.

ناوگان پنجم دریایی ارتش تروریست آمریکا هم به حول و قوه الهی، مورداصابت دقیق سامانه‌های میان‌برد سوخت مایع و جامد قرار گرفت.

از ابتدای موج ۶۳ تاکنون شاهد حبس طولانی‌مدت بیش از ۵ میلیون نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه هستیم.

همچنین از صبح امروز، نقاط مهمی از سرزمین‌های اشغالی، مورد هدف حملات پهپادی ارتش دلاور و غیور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

دشمنان بدانند؛ هزینه‌های میدانی‌ای که متحمل می‌شوید با لفاظی‌های مجازی قابل جبران نیست.

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العَزِیزِ الحَکِیمِ.

