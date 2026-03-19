پیام تسلیت حضرتی در پی درگذشت مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در پیامی درگذشت مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در متن پیام الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت آمده است:
بازگشت همه بسوی خداست
خبر درگذشت علیرضا شیروی، مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب تاثر و تالم فراوان شد. او که از مدیران باسابقه و موثر کشور در حوزه رسانه و به خصوص رسانههای خارجی بود، در سالهای فعالیت خود نقش موثری در ارتباط با رسانههای خارجی و انعکاس تصویری حقیقی و مقابله با تبلیغات منفی و ایران هراسی در رسانههای جهان داشت و در ایام جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز با توانی مضاعف در خط اول جنگ رسانهای و مقابله با خبرهای سوء دشمن بود و با تمام توان حقانیت و مظلومیت ایران را به گوش رسانههای جهان رساند. افسوس که عارضه قلبی او را از ما گرفت.
درگذشت او را به خانوادهاش، خانواده رسانهای کشور و همکاران او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیت عرض کرده و برایش علو درجات و آمرزش و آرامش را از خداوند منان خواستارم.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت