پیام تسلیت پورمحمدی در پی شهادت وزیر اطلاعات

«من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه

تاریخ خون‌بار و عزت‌آفرین انقلاب اسلامی همواره شاهد ایثارگری‌ها و جان‌فشانی‌های مردان و زنان مجاهد و صادق بوده است.

شهادت بزرگ‌مردانی چون شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب، شهید حاج‌اکبر غفاری، شهید علیرضا بیات و دیگر سرداران گمنام، استمرار و استحکام بنای انقلاب اسلامی و تمدن تاریخ‌ساز ایران معاصر را رقم می‌زند؛ طوبی لهم و حسن مئاب.

شهید خطیب از یاران سخت‌کوش، جانباز و خوش‌فکر انقلاب اسلامی بود که از روزهای نخستین پیروزی، حضور و تلاش مؤثر و پایدار داشت. فعالیت‌های او در بسیاری از زمینه‌ها شاخص بود و به‌ویژه در حوزه امنیت و اطلاعات حضوری تأثیرگذار داشت؛ عاش سعیداً و مات سعیداً.

اینجانب شهادت این رادمرد، حافظ امنیت و پایداری کشور و دیگر افسران گمنام را به مولایمان حضرت بقیه‌الله الاعظم، رهبر معظم انقلاب، خانواده بزرگ و سلحشور سازمان اطلاعات و امنیت کشور و بستگان این عزیزان، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

خداوندا: وعده نصرت قریب خود را محقق ساز؛ پاداش این فداکاری‌ها را پیروزی ایرانیان قرار ده؛ دل‌های مومنان را به عید فطر و نوروز شاد گردان.»