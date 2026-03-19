پیام تسلیت پورمحمدی در پی شهادت وزیر اطلاعات
وزیر پیشین کشور در پیامی با تسلیت شهادت وزیر اطلاعات نوشت: فعالیتهای او در بسیاری از زمینهها شاخص بود و بهویژه در حوزه امنیت و اطلاعات حضوری تأثیرگذار داشت.
به گزارش ایلنا، متن پیام حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در پی شهادت حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات به شرح زیر است:
«من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه
تاریخ خونبار و عزتآفرین انقلاب اسلامی همواره شاهد ایثارگریها و جانفشانیهای مردان و زنان مجاهد و صادق بوده است.
شهادت بزرگمردانی چون شهید حجتالاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب، شهید حاجاکبر غفاری، شهید علیرضا بیات و دیگر سرداران گمنام، استمرار و استحکام بنای انقلاب اسلامی و تمدن تاریخساز ایران معاصر را رقم میزند؛ طوبی لهم و حسن مئاب.
شهید خطیب از یاران سختکوش، جانباز و خوشفکر انقلاب اسلامی بود که از روزهای نخستین پیروزی، حضور و تلاش مؤثر و پایدار داشت. فعالیتهای او در بسیاری از زمینهها شاخص بود و بهویژه در حوزه امنیت و اطلاعات حضوری تأثیرگذار داشت؛ عاش سعیداً و مات سعیداً.
اینجانب شهادت این رادمرد، حافظ امنیت و پایداری کشور و دیگر افسران گمنام را به مولایمان حضرت بقیهالله الاعظم، رهبر معظم انقلاب، خانواده بزرگ و سلحشور سازمان اطلاعات و امنیت کشور و بستگان این عزیزان، صمیمانه تسلیت عرض میکنم.
خداوندا: وعده نصرت قریب خود را محقق ساز؛ پاداش این فداکاریها را پیروزی ایرانیان قرار ده؛ دلهای مومنان را به عید فطر و نوروز شاد گردان.»