شکست افسانه شکست ناپذیری هواپیماهای فوق پیشرفته نسل پنجم آمریکا
کد خبر : 1763833
سخنگوی قرارگاه حضرت خاتمالانبیا(ص) اعلام کرد: جوانان نیروی هوافضای سپاه موفق شدند با ساخت سامانه های پدافند هوایی افسانه شکست ناپذیری هواپیماهای نسل پنجم F۳۵ آمریکا را مورد هدف قرار دهند.
به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) اعلام کرد: جوانان غیرتمند، دانشمند و سلحشور نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی موفق شدند با ساخت تجهیزات و سامانه های نوین پدافند هوایی و به کارگیری آن در سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور افسانه قدرت و شکست ناپذیری هواپیماهای فوق پیشرفته نسل پنجم F۳۵ آمریکا را مورد اصابت قرار دهند و برای اولین بار ابهت آن را در جهان بشکنند و بی اعتبار سازند.