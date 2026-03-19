پیام تسلیت وزیر کشور در پی شهادت وزیر اطلاعات

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر پرتلاش اطلاعات را که عمر شریف خود را در راه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، صیانت از امنیت و آرامش مردم و مجاهدت در خط مقدم دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری کرد، به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز ایشان، همکاران خدوم وزارت اطلاعات و عموم ملت شهید پرور تسلیت عرض می‌نمایم.

نقش موثر شهید خطیب در خنثی‌سازی طرح‌های ضدامنیتی، عامل خشم دشمنان جنایتکار شده بود تا اینکه دست به ترور ایشان زدند، غافل از اینکه این خون‌ها، دژخیمانشان را متزلزل‌تر خواهد کرد و سرعت دست یابی ملت ایران به پیروزی را افزایش می‌دهد.

بی‌تردید راه روشن آن شهید والامقام در استمرار مجاهدت برای حفظ امنیت و عزت ایران اسلامی، همچنان الهام‌بخش همه خدمتگزاران ملت خواهد بود.

از درگاه حضرت حق، علو درجات و همنشینی با شهدا و اولیای الهی را برای آن شهید بزرگوار و مراتب صبر و اجر را برای بازماندگان محترم مسئلت می‌نمایم.