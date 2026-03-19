عارف:
ایران خانه امن فرزندان این سرزمین است
معاون اول رئیسجمهور، در پیامی خطاب به بانوان ورزشکار ایرانی بازگشته به کشور، ضمن خوشآمدگویی به آنان تاکید کرد: ایران خانه امن فرزندان این سرزمین است و دولت در کنار ورزشکاران میهندوست خواهد بود.
به گزارش ایلنا از ریاست جمهوری، در پیام محمدرضا عارف به بانوان ورزشکار ایرانی آمده است: دختران عزیزم، بازگشتتان به خانه را از صمیم قلب خوشآمد میگویم. شما فرزندان این سرزمین هستید و ایران همیشه خانه امن شماست.
در ادامه پیام معاون اول رئیس جمهور آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار شما و همه ورزشکاران میهندوست خواهد بود و به امید خدا با هم مسیر آینده را بهتر از همیشه خواهیم ساخت.
عارف در پیام خود آورده است: بهزودی فرصت دیدار و گفتوگوی حضوری فراهم میشود و با اشتیاق شنونده سخنان شما خواهم بود.