دولت ۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۱:۱۵

عارف:

ایران خانه امن فرزندان این سرزمین است

معاون اول رئیس‌جمهور، در پیامی خطاب به بانوان ورزشکار ایرانی بازگشته به کشور، ضمن خوش‌آمدگویی به آنان تاکید کرد: ایران خانه امن فرزندان این سرزمین است و دولت در کنار ورزشکاران میهن‌دوست خواهد بود.