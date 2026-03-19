روابط عمومی سپاه خبر داد؛
انهدام یک فروند F35 توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه
روابط عمومی سپاه از رهگیری و مورد اصابت قرار گرفتن یک فروند F35 توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه خبر داد.
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
جنگنده راهبردی f35 ارتش متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران ساعت ۲/۵۰ بامداد امروز توسط سامانه پدافند نوین پیشرفته هوافضای سپاه مورد اصابت و آسیب جدی قرار گرفت.
سرنوشت این جنگنده مشخص نیست و در دست بررسی است و احتمال سقوط آن بسیار است.
پس از شکار موفق بیش از ۱۲۵ فروند پهپادهای متجاوز آمریکایی - صهیونیستی توسط سامانههای پدافندی ایران، این رهگیری موفق نشان از تغییرات موثر و هدفمند در سامانه های پدافند یکپارچه کشور دارد.