بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به لارستان

در اثر این حمله وحشیانه ۱۶ نفر به شهادت رسیدند که در بین آنان یک نفر رئیس دادگاه، یک نفر بازپرس دادسرا، دو نفر از کارمندان اداری و چهار نفر از وکلای دادگستری و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند. علاوه براین ۵۰ نفر نیز مجروح شدند که در بین آنان رئیس دادگستری شهرستان لارستان و دادستان شهرستان قرار دارند.

بی تردید، این جنایت هولناک، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود. حمله به جان و امنیت انسان‌ها، در تضاد مستقیم با حق حیات – که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک حق غیرقابل تخطی مورد تأکید قرار گرفته – صورت پذیرفته است. نقض این حق ذاتی، تجاوز مستقیم به کرامت انسانی است. علاوه بر این، بر اساس ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اماکن غیرنظامی و عمومی از تعرض مصون بوده و حمله عمدی به آن‌ها، نقض جدی حقوق بشردوستانه محسوب می‌گردد.

پیش تر رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان تجاوز وحشیانه به ایران نشان دادند که به هیچ‌یک از قواعد حقوق بین الملل، قواعد حقوق بشر و اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه پایبند نیستند و حمله به ساختمان دادگستری لارستان تنها نمونه‌ای از سلسله اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی آن‌هاست؛ حمله به مدرسه در شهرستان میناب و قتل‌عام دانش آموزان دختر، هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی، حمله به مناطق مسکونی، تخریب بیمارستان‌ها، و بمباران نیروهای امدادی و خدماتی، این موارد، تصویری آشکار از ماهیت ضدانسانی و خوی وحشیانه این رژیم‌های جنایتکار و بی‌اعتنایی کامل آنان به ارزش‌های بنیادین انسانی و اخلاقی است.

چنین اقداماتی نقض صریح ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و قواعد بنیادین منع حمله به غیرنظامیان و تأسیسات حیاتی مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکلهای آن محسوب می‌شود.

پر واضح است حمله به نهاد قضایی، که نماد عدالت، قانون‌مداری و اعتماد عمومی است، صرفاً تجاوز به یک ساختمان یا مجموعه اداری نیست، بلکه حمله‌ای مستقیم به ارزش عدالت و وجدان بشری است. به شهادت رساندن قضات و کارمندان و وکلا و یک تن از کارشناسان رسمی دادگستری در حین انجام وظیفه، گواهی بر ترس عمیق این رژیم‌های جنایتکار از عدالت و بیگانگی کامل آن‌ها با مفاهیم حقوقی و اخلاقی است؛ چرا که این اقدامات نشان‌دهنده تلاش مذبوحانه آن‌ها برای خاموش کردن صدای عدالت و ارعاب مراجعان و خادمان دستگاه قضا است. از این رو، این اقدام مصداق بارز نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه است و پیگرد بین‌المللی آمران و عاملان آن یک ضرورت حقوقی و اخلاقی شمرده می‌شود.

در این چارچوب، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز انزجار از جنایات غیر انسانی و ضد حقوق بشری این دو رژیم متجاوز و تروریست از نهادهای بین المللی و حقوق بشری به ویژه شورای حقوق بشر، دفترکمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی انتظار دارد تا با قاطعیت، این اقدامات غیرانسانی و ضدحقوق بشری را محکوم کرده و با بهره گیری از همه ظرفیت های بین المللی ضمن مقابله با بی کیفرمانی زمینه تعقیب و محاکمه آمران و عاملان این جنایات وحشیانه را فراهم آورند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تسلیت عمیق و ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌های معظم شهدا و مجروحان این جنایات تروریستی، اعلام می‌دارد که تمامی جنایات و اقدامات ضد حقوق بشری که علیه ملت ایران صورت گرفته است – از جمله حمله ددمنشانه به دادگستری شهرستان لارستان – را به صورت جدی پیگیری کرده و با گردآوری و مستندسازی دقیق شواهد و مدارک مربوط به این جنایات ضدانسانی، مسیر را برای احقاق حقوق قربانیان و محاکمه قاطعانه عاملان و آمران این فجایع در عرصه‌های بین‌المللی فراهم نماید.