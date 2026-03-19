به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز یک فروند پهپاد شناسایی رزمی اوربیتر۵ دشمن متجاوز، با انجام عملیات کشف و شناسایی سامانه های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه همدان تحت شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد.