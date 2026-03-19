بازداشت ۱۷۸ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی از ابتدای جنگ تاکنون

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان اطلاعات سپاه، این وطن فروشان موقعیت مراکز هلال احمر و ایست بازرسی ها را با هدف هدف قرار گرفتن این مراکز و تصاویر نقاط حساس مورد اصابت را برای سرویس های جاسوسی دشمن آمریکایی - صهیونی میفرستادند.

همچنین شماری از اتباع بیگانه هم از ابتدای جنگ تاکنون بازداشت و از آن ها تجهیزات نظامی و فنی از قبیل سلاح، دستگاه های مکان یاب، وسایل ارتباطی ویژه و ارزهای خارجی کشف و ضبط شده.

سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات سپاه ضمن برخورد قاطعانه با عوامل خودفروخته از مردم خواسته اند همچون همیشه، موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۴ یا دستیار(ربات) این سامانه در پیام رسان های بله روبیکا و سروش به آدرس@s114 گزارش کنند.