پیام تسلیت سخنگوی قوه قضاییه در پی حمله به دادگستری لارستان
سخنگوی قوه قضاییه حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی- صهیونی به دادگستری لارستان را مصداق بارز جنایت جنگی و نقض آشکار حقوق بشر و موازین حقوق بین الملل و نشانه استیصال و وحشی گری متجاوزان دانست.

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پی جنایت جنگی دشمن در حمله به دادگستری لارستان پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

شهادت جانگداز و مظلومانه جمعی از کارکنان قضایی، اداری و مردم مراجعه‌کننده به دادگستری لارستان را به خانواده‌های معزز آنان و ملت شهیدپرور ایران تسلیت عرض می‌کنم.

این اقدام وحشیانه را فقط کسانی مرتکب می‌شوند که قرآن کریم آنان را با عبارت " أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ" یاد کرده است.

متجاوزان به کشور ایران ثابت کرده‌اند که به هیچ اصل انسانی، اخلاقی و عرفی پایبند نیستند و با این قبیل جنایات، آشکارا از تمامی موازین حقوقی، حقوق بشری و مفاد کنوانسیون‌های بین المللی در مورد قواعد جنگی عبور کرده‌اند.

حمله به دادگستری لارستان مصداق بارز جنایت جنگی و ناقض مقررات حقوق بین الملل است.

ننگ بر مدعیان حقوق بشر که در برابر این جنایات آشکار، سکوت کرده‌اند و در واقع حقوق بشر را ذبح کرده‌اند.

افتخار قوه قضاییه این است که در هر شرایطی پای خدمت به مردم ایستاده است و این شهیدان عزیز در دادگستری لارستان، سند شرف و وجدان و عزت عدلیه هستند.

بی شک رزمندگان غیور سپاه اسلام، انتقام سختی را از متجاوزان خواهد گرفت و آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

یاد و نام شهیدان سفر کرده ما برای همیشه جاویدان خواهد بود و ان شاءالله خداوند متعال، مقام آنها را متعالی گرداند.

اصغر جهانگیر سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

