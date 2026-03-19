English العربیه
بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس؛

خون فرزندان ایران، سرچشمه اقتدار و انتقام ملت است

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای شهادت مظلومانه شهیدان لاریجانی، سلیمانی و خطیب را به ملت ایران تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای شهادت مظلومانه سرداران برجسته کشور را به ملت ایران تبریک و تسلیت گفت و تأکید کرد: خون پاک این فرزندان، سرچشمه اقتدار و پایداری ملت و نیرو‌های مسلح است و پاسخ به جنایتکاران بین‌المللی کوبنده خواهد بود.

متن بیانیه به شرح ذیل است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

**ملت قهرمان و سرافراز ایران! **

بار دیگر شجره طیبه انقلاب اسلامی با خون پاک فرزندان برومند خویش آبیاری شد. شهادت مظلومانه و حماسه‌آفرین مجاهدان جبهه ایستادگی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات و سردار سرافراز غلامرضا سلیمانی، فرمانده دلاور سازمان بسیج مستضعفین را که به دست شقی‌ترین آحاد بشر، جنایتکاران بین‌المللی و آدم‌خوارانِ رسوای «جزیره اپستین» به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

دنیا بداند که فرزندان ایران نه به دست انسان‌هایی عادی، بلکه به دست ناپاک‌ترینِ خلایق و مفسدان فی‌الارضی به خون غلتیدند که پرونده‌های سیاه اخلاقی و جنایات ننگین‌شان، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.

اما **دشمنِ منحط و رو به زوال** بداند که این خاک، بیشه شیران است و از هر قطره خون شهید، هزاران سرو قامت بر خواهد خواست. سربازان گمنام امام زمان (عج) و سرداران پولادین‌اراده نیرو‌های مسلح، به پشتوانه خشم انقلابی شما ملت غیور، تا لحظه تحقق منتقم‌آورترین و پشیمان‌کننده‌ترین ضربت بر پیکر ناپاک این شیاطینِ انسان‌نما، دست از ماشه بر نخواهند داشت.

حضور حماسی و آگاهی دشمن‌شکن شما مردم دلاور، چنان سد سکندری در برابر فتنه‌های شوم چیده است که مثلث سرخ «اقتدار مردمی، تسلط بر تنگه راهبردی هرمز و غرش موشک‌های خیبرشکن»، این مدعیان دروغین تمدن را به ورطه استیصال و جنون کشانده است. این زنجیره قدرت تا اهتزاز پرچم حق و نابودی کامل این جرثومه‌های فساد، گسستنی نیست.

«لَنْ یَضُرُّوکُمْ إِلَّا أَذًی وَإِنْ یُقَاتِلُوکُمْ یُوَلُّوکُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یُنْصَرُونَ» 

 

