برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی در قم
آیین تشییع پیکر شهید علی لاریجانی و فرزندش در شهر مقدس قم برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرزند شهیدش مرتضی لاریجانی از محل مصلای قدس واقع در میدان جانبازان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد.
در این مراسم تشییع، جمع کثیری از مردم قم حضور یافتند تا این شهدا را به خانه ابدی بدرقه کنند.
مردم حاضر در این مراسم با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از ترور این شخصیتها اعلام کردند.
شماری از مسئولان ملی، استانی و حوزوی هم در این مراسم تشییع حضور داشتند.
قرار است پیکرها در مسجد بالاسر و در جوار مزار شهید استاد مرتضی مطهری دفن شود.
مراسم وداع با این شهیدان شب گذشته در میدان امام قم و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها با حضور گسترده مردم قم برگزار شده بود.