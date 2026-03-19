خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی در قم

برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی در قم
کد خبر : 1763768
لینک کوتاه کپی شد.

آیین تشییع پیکر شهید علی لاریجانی و فرزندش در شهر مقدس قم برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرزند شهیدش مرتضی لاریجانی از محل مصلای قدس واقع در میدان جانبازان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

در این مراسم تشییع، جمع کثیری از مردم قم حضور یافتند تا این شهدا را به خانه ابدی بدرقه کنند.

مردم حاضر در این مراسم با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از ترور این شخصیت‌ها اعلام کردند.

شماری از مسئولان ملی، استانی و حوزوی هم در این مراسم تشییع حضور داشتند.

قرار است پیکرها در مسجد بالاسر و در جوار مزار شهید استاد مرتضی مطهری دفن شود.

مراسم وداع با این شهیدان شب گذشته در میدان امام قم و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با حضور گسترده مردم قم برگزار شده بود.

برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی در قم

 

برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی در قم

برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی در قم

برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید علی لاریجانی در قم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل