برگزاری مراسم پیکر شهید خطیب فردا بعد از نماز جمعه از مصلی تهران

روابط عمومی وزارت اطلاعات از جزئیات مراسم تشییع حجت‌الاسلام خطیب خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسم رب الشهدا و الصدیقین مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

به استحضار مردم شهیدپرور می‌رساند مراسم تشییع پیکر مطهر عالم مجاهد، خادم‌الرضا (علیه آلاف‌التحیة و الثناء)، «حجت‌الاسلام و المسلمین حاج سید اسماعیل خطیب (رضوان‌الله‌علیه)» وزیر دلیر و شجاع اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات، خانواده گرامی و همراهان ایشان در تهران بعد از نماز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از مصلی تهران برگزار خواهد شد.

حسبنا الله و نعم الوکیل.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

 

