برگزاری مراسم پیکر شهید خطیب فردا بعد از نماز جمعه از مصلی تهران

به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسم رب الشهدا و الصدیقین مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

به استحضار مردم شهیدپرور می‌رساند مراسم تشییع پیکر مطهر عالم مجاهد، خادم‌الرضا (علیه آلاف‌التحیة و الثناء)، «حجت‌الاسلام و المسلمین حاج سید اسماعیل خطیب (رضوان‌الله‌علیه)» وزیر دلیر و شجاع اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات، خانواده گرامی و همراهان ایشان در تهران بعد از نماز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از مصلی تهران برگزار خواهد شد.

حسبنا الله و نعم الوکیل.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

انتهای پیام/