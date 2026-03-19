به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در بیستمین روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در گزارشی تلویزیونی، گفت: بیستمین روز جنگ را سپری می‌کنیم. باید از همراهی و همدلی مردم در تشییع پیکرهای شهدای ناو دنا، شهید لاریجانی و شهید سردار سلیمانی که به معنای واقعی نشان دادند مردم چگونه پای کار نظام و کشور هستند، تشکر کنم.

وی در ادامه ضمن تسلیت شهادت حجت الاسلام خطیب را به عنوان دومین شهید کابینه افزود: قوت جمهوری اسلامی هم در حوزه‌های سخت که قوت موشکی است و هم در حوزه‌های نرم که حمایت مردم است این دو در کنار قدرت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک تمدن پر گهر معنادار می کند.

سخنگوی دولت در ادامه با تبریک بازگشت اعضای تیم ملی فوتبال زنان کشورمان به وطن گفت: با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که در فضاسازی های رسانه ای وجود داشت و تلاش جدی رسانه‌ای دشمن آنها پای کشورشان و مردم ایران ایستادند. این عزیزان در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود در یک جبه دیگری می جنگیدند.

مهاجرانی افزود: فشار سنگینی بر اعضای فوتبال زنان کشورمان وارد شد که جا دارد که به این دختران عزیزمان خدا قوت بگوییم و تاکید کنیم که راه بازگشت به وطن برای این عزیزان و راه بازگشت به وطن برای همه ایرانیان باز است، بخصوص کسانی که دشمن امروز روی آنها دست گذاشته که بتواند از طریق انها به کشور آسیب بزند.

وی ادامه داد: دیروز به بخش هایی از واحدهای پالایشی تاسیسات گازی جنوبی کشور حمله شد که خوشبختانه با تلاش فعالین صنعت نفت به خصوص همکاران ما در شبکه گاز، شبکه پایدار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. همچنین به دادگستری لارستان در حین ارائه خدمات قضایی حمله شد که در این حمله ۱۴ نفر شهید شدند. دو قاضی، دو کارمند و ۱۰ مراجعه کننده که این نشان از این دارد که دشمن صهیونی ایران را هدف گرفته و حمله به صرف نظامی‌ها را به عنوان بهانه‌ای برای کشتن مردمان ایران زمین می‌داند.

سخنگوی دولت گفت: تعداد شهدای زن ۲۳۱ نفر، تعداد مصدومین زن ۳۴۹۰ نفر، شهدای کمتر از ۱۸ سال ۲۰۶ نفر، تعداد شهدای کمتر از ۵ سال ۱۳ نفر و تعداد شهدای مدافع سلامت ۱۸ نفر هستند.

مهاجرانی افزود: شبکه سوخت کشور با وجود همه تهدیدها و حملات دشمن پابرجا و پایداراست.

وی ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مدرسه شجره طیبه میناب را در فهرست میراث ملی ایران ثبت کرد که این کار در راستای رساندن صدای تمدنی ما است. همچنین آثاری که ثبت ملی و جهانی شدن و آسیب دیدند را به صورت مرتب فهرست‌برداری می‌کنند و به کمک کارشناسان شدت آسیب‌ها برآورد می شود که این کار کمک می کند در زمانی که بخواهند بازسازی کنند مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

سخنگوی دولت از فعال شدن تیم های مداخلات روانی و اجتماعی در محل اسکان موقت آسیب دیدگان جنگ خبر داد و گفت: افرادی که منازل آنها دچار آسیب شد و یا پیرامون آنها دچار آسیب شد ممکن است از نظر روحی روانی نیاز به مداخله و حمایت داشته باشند لذا به همراهی جمعیت هلال احمر وسازمان بهزیستی تیم‌های مداخلات روانی و اجتماعی در محل اسکان موقت آنها فعال شدند که بتوانند کمک کنند که این افراد بار سنگین ناشی از اضطراب زمان انفجار و از دست دادن خانه و زندگی را بتوانند تحمل کنند.

وی در ادامه افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم از ارائه خدمات بهداشتی به بیش از ۸۳ هزار مادر و نوزاد در ایام جنگ خبر داد. همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد که اعتبار ۲۰ میلیون تومانی را در بانک رفاه کارگران برای تمام بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داده که بتوانند کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی خود را خرید کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارسال بیش از ۶ میلیون مرسوله پستی در ایام جنگ خبر داد. همچنین یک بسته حمایتی را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فعالان حوزه فناوری اطلاعات در نظر گرفته است که اولویت شرکت‌های دانش بنیان است. این شرکت ها می توانند با ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات خود در سامانه «غزال» از تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود «پانزده و سه دهم درصد» و تا سقف ۷۰ میلیارد تومان بهره مند شود.

وی گفت: این تسهیلات سه ماه تنفس دارد و با بازپرداخت نه ماهه ارائه خواهد شد. البته این شرکت ها باید در دوران پیش از بحران فعال بوده باشند و تسهیلات مشابهی را استفاده نکرده باشند و اولویت با شرکت هایی است که تسهیلات مشابه را دریافت نکرده باشند.

مهاجرانی افزود: برای شرکت های غیر دانش بنیان که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند تسهیلاتی با نرخ ۲۳ درصد و تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال یعنی ۱۰ میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش و در سرمایه ثابت در نظر گرفته شده که شرط فعال بودن و شرط عدم دریافت تسهیلات مشابه یا لااقل در اولویت بودن شرکت‌ها همچنان پابرجاست.

سخنگوی دولت ادامه داد: کتابخانه های عمومی در ایام نوروز مشخصا اعلام کرده که ۱۰۴ کتابخانه عمومی چراغ آنها روشن خواهد بود و به ارائه خدمات خواهد پرداخت. همچنین عکاسان، نویسندگان و طراحان زیادی در این ایام کارهای ارزشمندی را انجام دادن و در کنار آنها فعالان حوزه موسیقی هم کارهایی را به مناسبت همین ایام به مردم تقدیم کردند.

