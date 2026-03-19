پیام تسلیت سید حسن خمینی در پی شهادت وزیر اطلاعات

بسمه تعالی

شهادت برادر بسیار عزیز جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خطیب رحمت الله علیه، تأثر برانگیز بوده و ضایعه‌ای سخت محسوب می‌شود. ایشان که از یاران قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در نجف بود، پس از انقلاب اسلامی نیز همواره در مناصب مختلف منشأ خدمات ارزنده بوده است.

گوارایش باد شهادت در راه خدا که سرنوشت مقلدان راستین خمینی کبیر است. اینجانب ضمن عرض تسلیت شهادت این برادر عزیز به رهبر انقلاب و همه سربازان گمنام امام زمان(عج) و خانواده محترمشان، علوّ درجات را برای ایشان مسألت دارم.

بی شک حضور پر رنگ مردم در صحنه تا کنون باطل‌السحر اقدامات دشمنان بوده است؛ از این به بعدهم محکم‌ترین ضامن پیروزی است.

سید حسن خمینی

28 اسفند 1404