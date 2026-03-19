به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پیامی خطاب به بانوان ورزشکار ایرانی بازگشته به کشور، ضمن خوش‌آمدگویی به آنان تأکید کرد ایران خانه امن فرزندان این سرزمین است و دولت در کنار ورزشکاران میهن‌دوست خواهد بود. وی همچنین از برگزاری دیداری حضوری برای شنیدن سخنان این ورزشکاران در آینده نزدیک خبر داد.

متن این پیام بدین شرح است:

دختران عزیزم،

بازگشت‌تان به خانه را از صمیم قلب خوش‌آمد می‌گویم. شما فرزندان این سرزمین هستید و ایران همیشه خانه امن شماست.

دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار شما و همه ورزشکاران میهن‌دوست خواهد بود و به امید خدا با هم مسیر آینده را بهتر از همیشه خواهیم ساخت.

به‌زودی فرصت دیدار و گفت‌وگوی حضوری فراهم می‌شود و با اشتیاق شنونده سخنان شما خواهم بود.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

انتهای پیام/