پیام خوشآمد عارف به بانوان ورزشکار ایرانی/ ایران همیشه خانه امن شماست
معاون اول رئیسجمهور خطاب به اعضای تیم فوتبال نوشت: ایران همیشه خانه امن شماست
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پیامی خطاب به بانوان ورزشکار ایرانی بازگشته به کشور، ضمن خوشآمدگویی به آنان تأکید کرد ایران خانه امن فرزندان این سرزمین است و دولت در کنار ورزشکاران میهندوست خواهد بود. وی همچنین از برگزاری دیداری حضوری برای شنیدن سخنان این ورزشکاران در آینده نزدیک خبر داد.
متن این پیام بدین شرح است:
دختران عزیزم،
بازگشتتان به خانه را از صمیم قلب خوشآمد میگویم. شما فرزندان این سرزمین هستید و ایران همیشه خانه امن شماست.
دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار شما و همه ورزشکاران میهندوست خواهد بود و به امید خدا با هم مسیر آینده را بهتر از همیشه خواهیم ساخت.
بهزودی فرصت دیدار و گفتوگوی حضوری فراهم میشود و با اشتیاق شنونده سخنان شما خواهم بود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور