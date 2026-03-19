پیام تسلیت حزب اسلامی کار در پی شهادت علی لاریجانی
حزب اسلامی کار در پی شهادت علی لاریجانی و همراهانش در پیام تسلیتی تاکید کرد: بی‌تردید فقدان چنین شخصیتی که سال‌ها از عمر خود را صرف خدمت به کشور کرده است، ضایعه‌ای قابل توجه برای جامعه سیاسی و مدیریتی ایران به شمار می‌آید.

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت حزب اسلامی کار در پی شهادت علی لاریجانی و همراهانش به این شرح است:

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت جناب آقای دکتر علی لاریجانی،فرزند برومندایشان و جمعی ازهمکاران و همراهان رشیدشان موجب تأثر و تالم فراوان شد.

شهید دکتر لاریجانی از مدیران باسابقه و خدمتگزاران برجسته جمهوری اسلامی ایران بود. وی در طول بیش از چهار دهه حضور در عرصه‌های مختلف مدیریتی، تقنینی و فرهنگی کشور، با تعهد، درایت و تلاش مستمر در مسیر خدمت به مردم و پیشبرد منافع ملی نقش‌آفرینی کرده و خدمات ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشتند.

بی‌تردید فقدان چنین شخصیتی که سال‌ها از عمر خود را صرف خدمت به کشور کرده است، ضایعه‌ای قابل توجه برای جامعه سیاسی و مدیریتی ایران به شمار می‌آید. کارنامه طولانی فعالیت‌های ایشان در مسئولیت‌های گوناگون، نشان‌دهنده تعهد عمیق به پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی و اهتمام به حل مسائل و چالش‌های کشور بود.

حزب اسلامی کار ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این ضایعه دردناک را به خانواده محترم ایشان، دوستان و همکاران و همچنین ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

بی‌تردید یاد و نام ایشان و خدماتی که در طول سالیان متمادی به کشور ارائه کردند، در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

روابط عمومی حزب اسلامی کار

 

