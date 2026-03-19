جزئیات برگزاری نماز عید فطر امسال
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اعلام کرد: نماز عید فطر امسال به یاد رهبر عزیز و شهیدمان، با عنوان «عید عبودیت و مقاومت» به امامت حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد و در راستای تجدید بیعت با آرمانهای والای ایشان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام علی نوری اعلام کرد: بر اساس اعلام ستاد استهلال، روز شنبه اول ماه شوال، مصادف با یکم فروردین ماه، عید سعید فطر خواهد بود و بر همین اساس، نماز عید فطر در تهران رأس ساعت ۸ صبح در مصلای امام خمینی (ره) به امامت حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری اقامه میشود.
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: همزمان در سراسر کشور هم این نماز باشکوه در همۀ مصلاها به امامت ائمه جمعه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در تهران، درهای مصلای امام خمینی (ره) از ساعت ۶ صبح به روی نمازگزاران باز خواهد شد و تمهیدات لازم در حوزه حملونقل عمومی از جمله مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی برای انتقال شهروندان به محل برگزاری نماز پیشبینی شده است.
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: همچنین برنامههای متنوع فرهنگی و پیشبرنامههایی برای میزبانی شایسته از خانوادهها و نمازگزاران تدارک دیده شده است.
حجت الاسلام نوری افزود: این مراسم در شرایطی برگزار میشود که مردم ایران در روزهای اخیر، با حضور مجاهدانه و شجاعانه در صحنههای مختلف، جلوهای کمنظیر از ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشتهاند و انتظار میرود در نماز عید فطر نیز حضوری گسترده و باشکوه داشته باشند.
وی ادامه داد: در زمان ابلاغ اولیه برگزاری نماز عید فطر در ۲۹ دیماه، برخی ابهامات درباره نحوه برگزاری این مراسم در شرایط کنونی کشور وجود داشت. آنچه در پاسخ به این ابهامات مطرح شد، فرمایشی کوتاه، اما معنادار بود مبنی بر اینکه «ما روز عید فطر در تهران هستیم و نماز عید فطر را برگزار میکنیم».
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اضافه کرد: اکنون این نماز، بهعنوان نخستین نماز عید فطر در فراق آن رهبر عزیز، با حضور گسترده مردم مؤمن و قدرشناس تهران، بهمنظور تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.