به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با حضور در تجمع مردمی در میدان ولیعصر با تاکید بر اقتدار ایران در راستای تأمین امنیت تنگه هرمز و حفظ منافع ملی کشور گفت: روزگار خوش را از دشمنان گرفتیم و آن‌ها اکنون توانایی تحمل این واقعیت را ندارند؛ این حق آن‌هاست که نتوانند دوام بیاورند.

وی در ادامه با تاکید بر پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ اظهار کرد: ان‌شاالله این نبرد با پیروزی قطعی و حتمی ایران به پایان خواهد رسید و پس از آن، عبور و مرور از تنگه هرمز همچنان برای دشمنان با چالش مواجه خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس طرحی را پیگیری می‌کنیم که بر اساس آن، در صورت استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک مسیر امن برای تردد کشتی‌ها، عبور انرژی و تأمین امنیت غذایی، کشورها موظف به پرداخت حق عوارض و مالیات به جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

وی در ادامه با تأکید بر نقش ایران در برقراری امنیت منطقه‌ای، افزود: این امنیت با صلابت، اقتدار و شکوه توسط جمهوری اسلامی ایران برقرار خواهد شد و کشورها باید در قبال آن، مالیات امنیتی پرداخت کنند.

وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تخریب وجهه مسئولان نظام، گفت: از پایداری و عدم پنهان شدن کارگزاران نظام در برابر تهدیدات دشمنان قدردانی می کنم. همه کارگزاران این نظام، با وجود موج تخریب‌ها، از تهدیدات واقعی دشمن نترسیده‌اند و با شکیبایی و پشتکار به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند.

رفیعی در ادامه بیان کرد: خودم و سایر مسئولین را خادم و دست‌بوس تک تک مردم شریف، نجیب، باصلابت و وطن‌پرست ایران می‌دانم و قدردان شما هستیم.

