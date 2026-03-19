رفیعی خبر داد:
طرح اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز روی میز مجلس
به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با حضور در تجمع مردمی در میدان ولیعصر با تاکید بر اقتدار ایران در راستای تأمین امنیت تنگه هرمز و حفظ منافع ملی کشور گفت: روزگار خوش را از دشمنان گرفتیم و آنها اکنون توانایی تحمل این واقعیت را ندارند؛ این حق آنهاست که نتوانند دوام بیاورند.
وی در ادامه با تاکید بر پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ اظهار کرد: انشاالله این نبرد با پیروزی قطعی و حتمی ایران به پایان خواهد رسید و پس از آن، عبور و مرور از تنگه هرمز همچنان برای دشمنان با چالش مواجه خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس طرحی را پیگیری میکنیم که بر اساس آن، در صورت استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک مسیر امن برای تردد کشتیها، عبور انرژی و تأمین امنیت غذایی، کشورها موظف به پرداخت حق عوارض و مالیات به جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
وی در ادامه با تأکید بر نقش ایران در برقراری امنیت منطقهای، افزود: این امنیت با صلابت، اقتدار و شکوه توسط جمهوری اسلامی ایران برقرار خواهد شد و کشورها باید در قبال آن، مالیات امنیتی پرداخت کنند.
وی در ادامه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تخریب وجهه مسئولان نظام، گفت: از پایداری و عدم پنهان شدن کارگزاران نظام در برابر تهدیدات دشمنان قدردانی می کنم. همه کارگزاران این نظام، با وجود موج تخریبها، از تهدیدات واقعی دشمن نترسیدهاند و با شکیبایی و پشتکار به انجام وظایف خود ادامه میدهند.
رفیعی در ادامه بیان کرد: خودم و سایر مسئولین را خادم و دستبوس تک تک مردم شریف، نجیب، باصلابت و وطنپرست ایران میدانم و قدردان شما هستیم.