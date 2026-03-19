۹۷ نفر از «سربازان اسراییل» شناسایی و دستگیر شدند

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می رساند:

در سلسله عملیات متهورانه ی سربازان گمنام امام زمان(عج)، به یاد فرمانده شهیدشان، حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب تعداد ۹۷ نفر از «سربازان اسراییل» شناسایی و دستگیر و یک شرور سابقه دار و معروف جنوب شرق کشور به هلاکت رسید:

۱) طی عملیات سراسری واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، تعداد ۶۹ نفر از مزدوران وطن فروشِ مترصدِ دشمن آمریکائی صهیونی شناسایی و دستگیر شدند. این عناصر وطن فروش با هدایت دشمن آمریکایی-صهیونی اقدام به شبکه سازی و ایجاد آمادگی برای آشوب های خیابانی و اقدامات خشن و کشته سازی به ویژه برای روزهای آخر سال نموده بودند، که با عنایات الهی، شناسایی و بازداشت شدند.

از مخفیگاه این تروریست های اجاره ای، تعداد ۴۵ قبضه سلاح گرم و مهمات مربوطه و تعداد انبوهی از انواع سلاح سرد، کشف و شبکه مرتبطین آنها منهدم گردید.

برخی از این سربازان صهیون از آشوبگران وقایع دی ماه گذشته بودند که با واسطه سرپل های مقیم اروپا به افسران سرویس اطلاعاتی ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی(آمان) متصل و تحت هدایت آنها عمل می کردند.

۲) شناسایی و ضربه به ۵ هسته از مزدوران مسلح دشمن آمریکائی صهیونیستی در خوزستان

بدنبال حمله تروریستی به استانداری خوزستان توسط عوامل گروهکهای بی وطن، با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل خوزستان، ۶ نفر از عوامل اصلی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین ۴ هسته تشکیلاتی گروهکی مرتبط شناسایی و تاکنون ۵ سرپل اصلی این هسته ها نیز بازداشت شدند.

این هسته های تروریستی قصد داشتند در شرایط جنگی کشور با اقدامات تروریستی نظیر حمله مسلحانه به اماکن دولتی، گشت انتظامی پلیس، و حمله با کوکتل مولوتوف به یکی از مراکز دادگستری، ضمن ایجاد ناامنی روانی در استان، شرایط را برای اجرای نقشه های شیطانی دشمن آمریکائی صهیونی فراهم نمایند.

از این هسته های تروریستی تاکنون تعداد ۱۰ بمب دست ساز قوی، ۲ قبضه کلاش، یک قبضه کلت و مقادیر زیادی فشنگ کشف شده است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵ نفر از مزدورانی که ضمن برقراری ارتباط با دشمن، اقدامات متعدد جاسوسی و عملیات تخریبی در سطح شهرهای استان خوزستان انجام داده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

۳) دستگیری ۱۳ نفر از جواسیس و تروریست های وابسته به دشمن کودک کش صهیونی در جنوب شرق کشور و انهدام هسته تروریستی شرور نعمت الله شه بخش معروف به جموک در عملیات مشترک اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، قرارگاه قدس سپاه پاسداران و فراجا.

درپی اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی، سیزده ۱۳ نفر از مزدوران تروریست یک شبکه جاسوسی مستقر در جدار مرزهای استان سیستان وبلوچستان وابسته به گروهکهای تجزیه طلب و تکفیری تحت حمایت و هدایت مستقیم سرویس جاسوسی رژیم منحوس صهیونی، درسلسله عملیاتهای مشترک سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان سیستان وبلوچستان، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران و فراجا، شناسایی و بازداشت گردیدند.

عناصر دستگیر شده درحال انجام جاسوسی و ارسال اطلاعات از موقعیت ها، جابجایی نیروهای نظامی، انتظامی، اماکن آنها، تاسیسات پدافندی، جمع آوری اطلاعات امنیتی استان بوده و در عین حال مترصد انجام اقدامات تروریستی برای دشمن آمریکایی صهیونی بودند.

از محل های اختفای این تروریستها در شهرستانهای چابهار، ایرانشهر وزاهدان مقادیر قابل توجهی انواع سلاح جنگی و مهمات مربوطه، تعداد ۵ دستگاه استارلینک، تجهیزات الکترونیکی وجاسوسی کشف و ضبط کردند. در این عملیات شرور معروف منطقه نعمت الله شه بخش معروف به جموک به هلاکت رسید.

علاوه بر این، محل اختفای یک تیم تروریستی چهار نفره ی وابسته به همین شرور در مناطق صعب العبور و کوهستانی اطراف زاهدان مورد شناسایی قرار گرفته و طی عملیات مشترک توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات کل اطلاعات استان های سیستان وبلوچستان و کرمان، موفق به بازداشت آنها شدند.

سربازان گمنان امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات اطمینان می دهند که شهادت فرماندهٔ جانبازشان بدست شقی ترین دشمنان بشریت نه تنها خللی در تعقیب عوامل و سربازان صهیونیزم ایجاد نمی کند بلکه مصمم‌تر و قاطعانه تر از قبل به تعقیب و خنثی سازی توطئه های آنها خواهند پرداخت.

روابط عمومی وزارت اطلاعات