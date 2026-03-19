اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
تحویل سال جدید در میادین ،مساجد، بقاع متبرکه و حرمهای مطهر
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد ملت غیور، قدرشناس و انقلابی ایران دعوت مینماید تا در «لحظات معنوی تحویل سال»، با حضور باشکوه و یکپارچه خود در میادین اصلی شهرها، مساجد، بقاع متبرکه و حرمهای مطهر سراسر کشور، شکوه همبستگی و ایستادگی خود را به نمایش بگذارند.
به گزارش ایلنا متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ
بهار طبیعت امسال در حالی از راه میرسد که با عید بزرگ فطر، عید بندگی و پاکی پیوند خورده و شمیم دلانگیز نصرت الهی و عطر خون پاک شهدای گلگونکفن کشور بخصوص قائد امت و رهبر شهید ملت آیت الله العظمی سید علی خامنهای، اقصی نقاط کشور و سراسر ایران اسلامی را عطرآگین نام و یاد شهدا کرده است. تقارن تحویل سال نو هجری شمسی با تداوم فتوحات و پیروزیهای ملت و نیروهای مسلح در جنگ رمضان و همزمانی آغاز سال نو با بیعت تاریخی ملت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، خجستگی و فرخندگی و عیدی بزرگی برای مردمی است که به برکت ایستادگی اش و دعای خیر سحرخیزان و اشک ریزان و روزهداران و خونهای پاکی همچون قائد شهید امت که در مسیر حق بر زمین ریخته شد، به امت اسلامی ارزانی گشته است.
در سال پرحادثه و پرماجرایی که بر مردم و کشور ما گذشت، ملت ایران سه مرتبه، هدف حملات آمریکای سفاک و رژیم جعلی صهیونی و تهاجمات ناجوانمردانه در خرداد و اسفند و کودتای سخت در دی ماه قرار گرفت و شهدای ممتاز و بسیاری را تقدیم مکتب اسلام و نهضت جهانی انقلاباسلامی کرد و البته در این نبردهای تاریخ ساز و سرنوشتساز، دلاورمردان جبهه حق و رزمندگان غیور اسلام، با ایمانی استوار و ارادهای پولادین، حماسههایی جاودان خلق کردند و نشان دادند که وعده خداوند در یاری مجاهدان راه حق، تخلفناپذیر است و مردم نیز در هر سه حادثه، شگفتیها آفریدند و به فرمایش رهبر شهیدمان، مبعوث شدند و درخشیدند. اکنون که طلیعه پیروزی و فتح و نصر دمیده است، شایسته است تا لحظات آغازین سال جدید را با شکرگزاری به درگاه پروردگار و دعا برای پیروزی جبههی مقاومت و به یاد شهدای بزرگ اسلام به ویژه قائد جلیل القدر امت رقم بزنیم.
این اجتماع عظیم مردمی در لحظه تحویل سال، عرصه و ساحت و محفلی است برای زمزمه دعای «یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ و الابصار» تا بهترین حال و احوال به مردم ارزانی شود. این شکرگزاری به پاس نعمت مردم بصیر و همیشه در صحنه و از همه مهمتر، تجلیل از مقام شامخ شهدای والامقام و پاسداشت رشادتها و دلاوریهای بینظیر رزمندگان اسلام و شکرگزاری هدایت دلها به بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
میآییم تا سال جدید را در کنار یکدیگر، با یاد نامآوران جبهه مقاومت آغاز کنیم و با نوای تکبیر و دعای فرج در میادین، مساجد، بقاع متبرکه و حرمهای مطهر عهد خود را با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر و رهبر شهیدمان تجدید نماییم. مراسم تحویل سال در میادین اصلی تهران و دیگر شهرهای کشور از ساعت ۱۷ روز جمعه آغاز خواهد شد.