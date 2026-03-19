عملیات آفندی و پدافندی ایران پرقدرت ادامه دارد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: تعرض به زیرساخت انرژی ایران اگر مجددا تکرار شود، حملات بعدی به زیرساختهای انرژی شما و همپیمانهای شما تا نابودی کامل آن، متوقف نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، موج شصتوسه عملیات وعدهصادق۴ علیه تاسیسات نفتی مرتبط با آمریکا در منطقه با قدرت با رمز «یا صاحبالزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف» اجرا شد.
مردم شریف و رشیدِ در میدان، دشمن فریبکار و دروغگو، بعضی از تأسیسات انرژی کشورمان را هدف قرار داد تا عرصه را بر مردمی که شانزده شبانهروز، نظرشان را در خیابانها در مورد تجاوزات اخیر، فریاد میزنند، تنگ کند و از ملت ایران انتقام بگیرد.
جمهوری اسلامی ایران قصد توسعه دامنه جنگ به تأسیسات نفتی را نداشت و نمیخواست آسیبی به اقتصاد کشورهای دوست و همسایه وارد شود، ولیکن با تجاوز دشمن به زیرساختهای انرژی، عملا وارد مرحله جدیدی از جنگ شدیم و ضرورت دفاع از زیرساختهای ایران، ما را وادار به حمله به تأسیسات انرژی مرتبط با آمریکا و سهامداران آمریکایی ساخت.
ملت شریف ایران:
فرزندان غیور شما در نیروهای مسلح، بلافاصله بعد از خباثت دشمن، شروع به اقدام تهاجمی کرده و در پی عملیاتی سنگین و تقابلی، تا رسیدن خسارات به سطح ضربه وارده، مجموعهای از تأسیسات نفتی که منافع آمریکا در منطقه محسوب میشوند را به آتش کشیدند.
بار دیگر به دشمن اخطار میدهیم که اشتباه بزرگی در حمله به زیرساختهای انرژی جمهوری اسلامی ایران مرتکب شدید و پاسخ آن در حال اجرا است و هنوز تمام نشده.
اگر مجددا تکرار شود، حملات بعدی به زیرساختهای انرژی شما و همپیمانهای شما تا نابودی کامل آن، متوقف نخواهد شد و پاسخ ما بسیار شدیدتر از حملات امشب خواهد بود.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در ادامه عملیات وعدهصادق۴ و در موج شصتوسوم این عملیات، اهداف کلیدی در پایگاههای «منهاد» و «الظفره»، پایگاه بالگردی «العدیری» تروریستهای آمریکایی و پایگاه «مینا سلمان» مقر ناوگان پنجم تروریستهای آمریکایی را منهدم ساخت.
در این عملیات ترکیبیِ موشکی-پهپادی، ساختمان استقرار فرماندهان، مخازن سوخت و سولههای تجهیزات پایگاه «منهاد» را مورد اصابت مؤثر قرار گرفت.
رادارهای هشدار اولیه و رمپ مرکزی پایگاه «العدیری» نیز با موشکهای بالستیک مورد اصابت قرار گرفت. مخازن سوخت و رادارهای هشدار اولیه پایگاه های هوایی تروریستهای آمریکایی «الظفره» و مقر ناوگان پنجم «مینا سلمان» نیز مورد اصابت سهمگین پهپاد ها و موشک های کروز و بالستیک قرار گرفتند.
دلاورمردان نیروی هوافضا سپاه نیز در ادامه موج ۶۳، مراکز استقرار نظامیهای کودککش رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنوب سرزمینهای اشغالی را با یک فروند موشک چند کلاهکه قدر، مورد اصابت قرار دادند و این اصابت، تصاویر متفاوتی نیز به وجود آورد.
ضمن آنکه ساعاتی قبل، دو فروند پهپاد دشمن متجاوز، توسط سامانههای نیروی پدافند هوایی ارتش در آسمان تهران منهدم شد.
در طول این جنگ، پهپادهای پیشرفته دشمن متجاوز، اغلب، پیش از انجام عملیات تهاجمی مورد اصابت سامانههای شبکه یکپارچه پدافندی قرار گرفتهاند.
عملیاتهای آفندی و پدافندی نیروهای مسلح ایران، پرقدرت ادامه دارد.
وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العَزِیزِ الحَکِیمِ.