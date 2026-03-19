در تماسهای جداگانه صورت گرفت؛
گفتگوی تلفنی عراقچی با وزرای امور خارجه ترکیه، مصر و پاکستان
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسهای تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه ترکیه، مصر و پاکستان ، در خصوص آخرین تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتوگوها، حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای ایران را اقدامی در راستای تشدید تنش و بیثباتسازی منطقه ارزیابی کرد و نسبت به ضرورت هوشیاری و هماهنگی کشورهای منطقه در قبال این تهدیدات هشدار داد.
عراقچی با اشاره به پیامدهای خطرناک رفتارهای بیپروا و تروریستی امریکا و رژیم اسرائیل، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت ملی و امنیت شهروندان خود، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.