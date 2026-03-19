واکنش شتابزده ترامپ پس از سیلی محکم ایران

به گزارش ایلنا، مالک شریعتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره به تهاجم بی رحمانه دشمن آمریکایی_صهیونیستی به تاسیسات گازی عسلویه نوشت:

رئیس جمهور شیطان صفت و تروریست آمریکا با همکاری رژیم کودک‌کش و سفاک صهیونی، بالاخره تعارف را کنار گذاشتند و به مهمترین زیرساخت انرژی در زندگی تمام مردم ایران یعنی تاسیسات گازی پارس جنوبی عسلویه حمله کردند.

گرچه مهندسان مجاهد و جان برکف ما تلاش خواهند کرد تا تاثیر این حملات بر معیشت مردم را به حداقل برسانند؛توجه به سه نکته حائز اهمیت است:

۱. این اقدام ددمنشانه، دقیقا پس از شکست و ناامیدی کامل دشمن از میدان ها و خیابان های کشور در شب گذشته رخ داد. آمریکا دیگر مطمئن شد مردم ایران در مقابل جنایات او کاملا منسجم بوده و در خط ولایت حرکت می کنند و در این میان کاری هم از تفاله ها و تهپادها برنیامده و نخواهد آمد.لذا عجولانه و حتی پیش از فرارسیدن تعطیلی آخر هفته بازارها، تصمیم گرفت تابلو فریب اخیر خود در تفکیک حاکمیت از مردم را کنار بگذارد و به زندگی و رفاه همه مردم حمله کند؛ روشن است که در این حملات دیگر تفکیکی میان اکثریت مردم انقلابی، برخی ساکتین و منتقدان و حتی زندگی معدود ضدانقلاب داخل کشور هم قائل نیست.

۲. مخاطب دوم و مستقیم این حملات، کشورهای اروپایی و ناتو هستند؛ ترامپ پس از ناکامی در بازکردن تنگه هرمز و عدم همراهی اروپایی ها و سایر متحدان سنتی آمریکا، و با پیش بینی واکنش تمام عیار ایران به زدن زیرساخت های انرژی منطقه، تلاش می‌کند اروپایی ها را وادار به مداخله در باتلاقی کند که تاکنون عاقلانه از آن کناره گرفته اند؛ چراکه بیشترین تاثیر منفی تحولات حوزه گازطبیعی منطقه، متوجه محموله‌های LNG قطر به مقصد اروپایی خواهد شد که تازه توانسته کمی از زیر بار تاثیرات جنگ اوکراین و قطع گاز روسیه کمر راست کند.

اگر اروپایی ها بیایند ترامپ به هدفش رسیده و اگر نیایند، انتقام خود را از عدم همراهی آنها گرفته و در آینده با جنگ تعرفه‌ها تکمیل هم خواهد کرد.

۳. به طور قطع نیروهای مسلح ما طبق اعلام و وعده قبلی و هشدار ویژه منتشر شده اخیر، تمام تاسیسات زیرساختی انرژی آمریکا یا وابسته به آمریکا یا متحدان منطقه ای آمریکا و صهیونیست‌ها را با تمام قدرت تهاجمی، به آتش خواهند کشید که در نتیجه آن، سطح تقابل به بالاترین حد خود در سه هفته اخیر رسیده و بازارهای انرژی را به نقطه تصعید و عدم بازگشت نزدیک خواهد کرد.

واکنش شتابزده ترامپ پس از سیلی محکم ایران

پس از حمله وحشیانه و هرچند محدود دشمن به زیرساخت مهم انرژی ایران در پارس جنوبی، نیروهای مسلح ایران بلافاصله برخی از اهداف مهم و راهبردی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه را مورد حمله قرار دادند.

این پاسخ برق آسا و موثر باعث واکنش شتابزده رئیس جمهور مستاصل آمریکا شد؛به نحوی که اولا با اعلام بی‌خبری، حمله به عسلویه را فقط به اسرائیل منتسب کرد و با اعلام اهمیت این تاسیسات برای ایران قول داد که دیگر تکرار نخواهد شد(بخوانید: غلط کردیم) و بعد برای حفظ آبروی نداشته اش تهدیدی هم کرد که چنین و چنان.

این ماجرا و سرعت عمل در پاسخ معتبر به اقدام خصمانه دشمن، یکبار دیگر در عمل نشان داد که اگر به دشمن سیلی محکم بزنی عقب خواهد نشست و اگر کوتاهی کنی بازهم پیشروی خواهد کرد.

فَإِذَا لَقِیتُمُ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّیٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّیٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ (محمد۴)

