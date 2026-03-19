پیام تسلیت دادستان کل کشور در پی شهادت وزیر اطلاعات
دادستان کل کشور در پی شهادت حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا
شهادت مجاهد مخلص و خدمتگزار صدیق نظام اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین حاج سید اسماعیل خطیب رضواناللهعلیه وزیر محترم اطلاعات، موجب اندوه و تأثر شد.
این روحانی متعهد و پرتلاش که از ذریه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) بود و سالهای عمر خویش را در مسیر پاسداری از امنیت کشور و خدمت به مردم شریف ایران اسلامی سپری کرد، سرانجام مزد سالها مجاهدت خالصانه خود را با نائل شدن به مقام والای شهادت دریافت نمود.
این ضایعه به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانواده معزز آن شهید والامقام، سربازان گمنام امام زمان (عج) و ملت شریف ایران اسلامی تسلیت و تبریک عرض میشود و از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد خستگیناپذیر علو درجات و همنشینی با شهدای گرانقدر مسئلت میگردد. بیتردید راه پرافتخار مجاهدت و خدمت آن شهید عزیز با اراده استوار خادمان نظام اسلامی ادامه خواهد یافت.
محمد موحدیآزاد
دادستان کل کشور
روابط عمومی دادستانی کل کشور