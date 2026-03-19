قدردانی وزیر کشور از خانواده حافظان امنیت، امدادگران و نظام سلامت

کد خبر : 1763648
اسکندر مومنی، وزیر کشور در پیامی از خانواده حافظان امنیت، امدادگران و نظام سلامت قددرانی کرد.

به گزارش ایلنا در متن پیام وزیر کشور آمده است؛

درود و سپاس بی‌پایان بر خانواده‌های بزرگوار حافظان امنیت، نیروهای امدادی شامل آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر، تلاشگران نظام سلامت و مدیریت بحران کشور و همچنین گروه‌های امدادگر مردمی و جهادی که در این روزهای پایانی سال، با صبوری و فداکاری، دوری عزیزانشان را تاب می‌آورند تا امنیت، آرامش و سلامت هم‌میهنان‌تان برقرار بماند.

خدمت خستگی‌ناپذیر این عزیزان غیرتمند در بیست روز اخیر، از حضور شبانه‌روزی در معابر و میادین، امدادرسانی زیر بمباران، مدیریت وضعیت‌های اضطراری در شهرها و روستاها و درمان مجروحان، نشانه‌ای روشن از ایثار و عشق به میهن و مردم است.

ملت بزرگ ایران نیز با حضور حماسی خود در این روزها و شب ها، حمایت خود را از تمامی خادمان عرصه امنیت، امداد و درمان اعلام می‌دارند.  

از صمیم قلب از همه این دل‌های استوار و خانواده‌های صبور قدردانی می‌کنیم و دست دعا برمی‌داریم تا خداوند به آنان سلامتی، برکت و توفیق روزافزون عنایت فرماید.   

امنیت و آرامش ایران اسلامی، مرهون تلاش خالصانه همسران و فرزندان شما است. ایران بزرگ به وجود چنین فرزندان پر افتخاری به خود می بالد.

