ترور وزیر اطلاعات نشانه روشنی از استیصال دشمنان است

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار، باصدور پیامی ضمن تسلیت شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که بی‌تردید این اقدام تروریستی ناجوانمردانه، نشانه روشنی از عجز و استیصال دشمنان ملت ایران است.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

خبر شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در پی یک اقدام تروریستی جنایتکارانه، موجب تأثر عمیق و اندوه فراوان گردید و بار دیگر ملت ایران را در سوگ یکی از خادمان صدیق امنیت و استقلال کشور نشاند.

این شهید والامقام، عمر پربرکت خود را در مسیر صیانت از امنیت ملی، مقابله با توطئه‌های دشمنان و پاسداری از منافع و عزت جمهوری اسلامی ایران صرف کرد و با تعهد، اخلاص و مجاهدت بی‌وقفه، نقشی مؤثر در حفظ آرامش و ثبات کشور ایفا نمود. شهادت ایشان گواه روشنی بر حساسیت و اهمیت راهی است که خادمان امنیت این سرزمین با ایثار و ازخودگذشتگی در آن گام برمی‌دارند.

بی‌تردید این اقدام تروریستی ناجوانمردانه، نشانه روشنی از عجز و استیصال دشمنان ملت ایران است. ملت بزرگ ایران و فرزندان غیور این سرزمین هرگز اجازه نخواهند داد خون پاک شهدا پایمال شود و قطعاً انتقام خون این شهیدان از عاملان و حامیان این جنایت، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، گرفته خواهد شد.

بی‌گمان خون پاک این خدمتگزار صدیق نه‌تنها خللی در مسیر عزت و اقتدار کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم و اراده فرزندان این ملت را برای تداوم راه خدمت، هوشیاری و مقاومت در برابر دشمنان راسخ‌تر خواهد ساخت.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت این ضایعه بزرگ به رهبر معظم انقلاب، خانواده معزز آن شهید، همکاران ایشان و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر، اجر و آرامش مسئلت می‌نمایم

انتهای پیام/