با ورود دستگاه قضایی؛

معوقات و عیدی کارگران شرکت کویر خاوران چدن پرداخت شد

با ورود و پیگیری جدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوسف، حقوق و عیدی معوقه کارگران شرکت کویر خاوران چدن پرداخت شد؛ اقدامی که در واپسین روز سال کاری، موجی از رضایت و خرسندی را در میان کارگران این واحد صنعتی به‌دنبال داشت.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی پیگیری‌های مستمر و حضور میدانی حجت‌الاسلام جلالی، دادستان شهرستان خوسف، حقوق معوقه و عیدی کارگران شرکت کویر خاوران چدن که مدتی به تعویق افتاده بود، در روز پایانی سال پرداخت گردید.   

این اقدام در نتیجه برگزاری نشستی پنج ساعته با حضور دادستان، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اعضای شورای کارگری کارخانه و مدیران شرکت صورت گرفت. در این نشست که بیش از پنج ساعت به طول انجامید، مشکلات کاری، قراردادی و معیشتی کارگران به‌صورت دقیق بررسی و برای بخش زیادی از آن راه‌حل‌های فوری و اجرایی اتخاذ شد.   

دادستان خوسف در جریان این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کارگران، اظهار داشت: «توجه به معیشت و کرامت نیروی کار یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است. هیچ‌گونه تأخیر در پرداخت حقوق یا تضییع حق کارگر پذیرفتنی نیست و مدیران واحد‌های تولیدی موظفند در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل کنند.»  

وی همچنین با اشاره به نقش کارگران در پویایی صنعت و اقتصاد کشور افزود: «رکن اصلی تولید ملی نیروی کار است و حمایت از آنان موجب افزایش بهره‌وری و انگیزه در بدنه تولید خواهد شد. سیاست دستگاه قضایی، همراهی با تولید همراه با نظارت دقیق بر رعایت حقوق قانونی نیروی انسانی است.»  

در پایان این نشست و پس از پرداخت کامل مطالبات معوقه، کارگران شرکت کویر خاوران چدن با ابراز رضایت از اقدام سریع دستگاه قضایی، از حمایت‌ها و پیگیری‌های دادستان خوسف قدردانی کردند. این اقدام نمونه‌ای عملی از تحقق شعار «عدالت در خدمت مردم» در روز‌های پایانی سال بود.

 

