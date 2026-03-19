رهگیری و انهدام ۲ پهپاد و یک موشک کروز در تهران، کرج و قزوین طی شب گذشته

سپاه پاسداران از رهگیری و انهدام دو پهپاد و یک موشک کروز طی حمله شب گذشته به کشورمان خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: یک فروند پهپاد اربیتر شب گذشته ساعت ۲۳:۵۰ در آسمان تهران و یک فروند پهپاد پیشرفته هرون در آسمان نظرآباد کرج درحالیکه هر دو مسلح بودند، پیش از انجام عملیات و یک موشک کروز در کوهین قزوین توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شدند.

 

