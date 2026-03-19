به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی با اشاره به گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره هزینه جنگ آمریکا بر علیه کشورمان نوشت:

شهروندان آمریکا باید نتانیاهو و همراهانش را به خاطر مالیات اسرائیل محور هنگفت مسئول بدانند.

تنها سه هفته از این جنگ دولت آمریکا، که بر هر دو ملت ایران و آمریکا تحمیل شده، می‌گذرد.

این ۲۰۰ میلیارد دلار، صرفاً نوک کوه یخ است.

شهروندان عادی آمریکا باید بنیامین نتانیاهو و همراهانش در کنگره را به‌خاطر «مالیاتِ اسرائیل‌محور» تریلیون‌دلاری که در آستانه تحمیل بر اقتصاد ایالات متحده است، مسئول بدانند.

