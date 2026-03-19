عراقچی:
مالیات اسرائیلمحور؛ هزینهای سنگین بر دوش مردم آمریکا/ شهروندان عادی آمریکا باید نتانیاهو را مسئول بدانند
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: شهروندان آمریکا باید نتانیاهو و همراهانش را به خاطر مالیات اسرائیل محور هنگفت مسئول بدانند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی با اشاره به گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره هزینه جنگ آمریکا بر علیه کشورمان نوشت:
تنها سه هفته از این جنگ دولت آمریکا، که بر هر دو ملت ایران و آمریکا تحمیل شده، میگذرد.
این ۲۰۰ میلیارد دلار، صرفاً نوک کوه یخ است.
شهروندان عادی آمریکا باید بنیامین نتانیاهو و همراهانش در کنگره را بهخاطر «مالیاتِ اسرائیلمحور» تریلیوندلاری که در آستانه تحمیل بر اقتصاد ایالات متحده است، مسئول بدانند.