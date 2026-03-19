پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی درپی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش ایلنا، در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای علی امنیت ملی، حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات پیام تسلیتی را صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تهاجم وحشیانه آمریکا و اسرائیل، که موجب خسارت جانی و مالی فراوان و دشوارتر کردن زندگی برای ملت شریف ایران شده است، روز به روز صورت وحشیانه تری به خود میگیرد.

علاوه بر انبوه شهیدان از مسؤلان و فرماندهان و زنان و کودکان و مردم بی‌دفاع از آغاز این تهاجم، امروز نیز شاهد شهادت خسارت‌بار آقای دکتر علی لاریجانی و دیگر مسؤلان بودیم.

و شگرف اینکه کسانی مورد حمله وحشیانه و ترور قرار می‌گیرند که علاوه بر دفاع جانانه از کیان ملت و کشور، اگر راهی برای صلح شرافتمندانه باشد در به ثمر رساندن آن توانا و مشتاق هستند.

من این شهادت ها را به ملت شریف ایران و به خصوص به خانواده های بزرگوار عزیزان شهید تسلیت میگویم و توان بیشتر مدافعان امنیت کشور و عزت ملت وتوفیق مسئولان محترم را در این موقعیت حساس از خداوند منان طلب میکنم.

سید محمد خاتمی

بیست و هفتم اسفند

۱۴۰۴

