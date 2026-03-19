انتقاد عراقچی از سکوت و انفعال رئیس‌جمهور فرانسه

وزیر خارجه کشورمان گفت: ماکرون زمانی که اسرائیل مخازن سوخت در تهران را منفجر کرد و میلیون‌ها نفر را در معرض مواد سمی قرار داد، سکوت اختیار کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

امانوئل مکرون حتی یک کلمه هم در محکومیت جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران بر زبان نیاورده است.

او زمانی که اسرائیل مخازن سوخت در تهران را منفجر کرد و میلیون‌ها نفر را در معرض مواد سمی قرار داد، سکوت اختیار کرد.

«ابراز نگرانی» فعلی او هم در پی حمله اسرائیل به تأسیسات گازی ما شکل نگرفت، بلکه پس از اقدام تلافی‌جویانه ما مطرح شد. مایه تأسف است!

 

 

