قوه قضائیه: ۳ محکوم اغتشاشات دی ماه اعدام شدند

حکم قصاص و اعدام این ۳ نفر پس از طی مراحل قانونی در استان با حضور وکلای مدافع و تأیید دیوان عالی کشور و استیذان صورت گرفته با حضور جمعی از مردم قم اجرا شد.

روایت دادستان قم از اقدامات یکی از محکومین پرونده در جنایت علیه مامور فراجا

بر اساس این گزارش، این افراد به دلیل مشارکت در قتل شهید محمد قاسمی هماپور و شهید عباس اسدی از مأموران جان برکف فراجا، به دار مجازات آویخته شدند.

توضیحات نماینده دادستان قم از جنایتی که در ۱۸ دی ماه علیه مامور جان بر کف ناجا اتفاق افتاد

این اغتشاشگران در جریان آشوب‌های ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، با استفاده از انواع سلاح سرد در دو منطقه چهارراه نکوئی و میدان نبوت به طور جداگانه با حمله‌ور شدن به دو نفر از مأموران خدوم فراجا و پرتاب شمشیر، چاقو و قمه شهید عباس اسدی و شهید محمد قاسمی هماپور را به شهادت رساندند.

متهمان پرونده شامل: مهدی قاسمی فرزند اصغر، صالح محمدی فرزند مهدی محکوم به قصاص نفس و اعدام به جرم محاربه و سعید داودی فرزند رمضان، محکوم به اعدام به جرم محاربه بودند که همگی با دستورات و پیگیری‌های قضایی مقامات قضایی استان قم و با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی پیچیده مقامات امنیتی و انتظامی به سرعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت تحت نظر و بازجویی قرار گرفتند و در مراحل مختلف بازجویی، بازپرسی و دادگاه به جرایم خود اعتراف کردند.

جنایت با شمشیر سامورایی؛ نمایش سلاح عجیب یکی از محکومان در دادگاه

معدومین همچنین در بازسازی صحنه جرم، جز به جز اقدامات جنایتکارانه خود را بازسازی و در مورد آن توضیحات مبسوطی دادند.

توضیحات جانکاه محکومین پرونده اغتشاشات ۱۸ دی ماه قم از اوج خشونت و جنایت علیه مامور فراجا در قم

رسیدگی قانونی به پرونده این محکومان و بررسی مستندات قاطع به سرعت و به طور دقیق آغاز و مراحل قانونی آن با حضور وکلای تعیینی و تسخیری در استان انجام و پس از تایید دیوان عالی کشور و استیذان صورت گرفته، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند و با حضور جمعی از مردم قم به اجرا در آمد.

گفتنی است، محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات منتهی به قتل و شهادت عوامل نیروی انتظامی، اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم ایالت متحده آمریکا و عوامل وابسته به آنان، تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، از مهمترین جرائم این افراد بوده است.