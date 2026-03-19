ضرورت اعلام بیزاری و برائت همگان از جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به استعفای جو کنت مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «این جنگ، جنگ مردم آمریکا نیست؛ اعلام بیزاری و برائت از این جنگ غیرقانونی، حداقل کاری است که هر شهروند یا مقام آمریکاییِ با وجدان بیدار میتواند و باید انجام دهد».
جو کنت در پیامی در شبکه ایکس ضمن اعلام استعفای خود، نوشته بود: «من نمیتوانم با وجدان راحت از جنگ جاری در ایران حمایت کنم. ایران هیچ تهدید قریبالوقوعی برای ملت ما ایجاد نکرده و واضح است ما این جنگ را به دلیل فشار اسرائیل و لابی قدرتمند آمریکایی آن آغاز کردیم».