در ادامه موج ۶۳ عملیات وعده صادق ۴
۸۰ نقطه نظامی و پشتیبانی نظامی در سرزمینهای اشغالی مورد اصابت قرار گرفتند
روابط عمومی سپاه از مورد اصابت قرارگرفتن ۸۰ نقطه نظامی و پشتیبانی نظامی در جنوب، مرکز و قلب سرزمینهای اشغالی توسط سامانه های نقطه زن و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی خبر داد.
بهگزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
«در ادامه موج ۶۳ عملیات وعده صادق ۴ ، ۸۰ نقطه نظامی و پشتیبانی نظامی در جنوب، مرکز و قلب سرزمینهای اشغالی شامل ریشون ،لتسیون و رمله در مرکز، ایلات در جنوب و رمات گان و بنی براک در شرق تل آویو و بت یام و حولون در جنوب تل آویو مورد اصابت دقیق سامانه های نقطه زن و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند.
برآن عهد که بستیم هستیم
پشیمانتان میکنیم.»