عقبنشینی کشتی غولپیکر با پرچم باربادوس در پی ورود یگانهای عملیاتی ایران
سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد: یک نفتکش غولپیکر با پرچم مصلحتی باربادوس و ظرفیت حمل ۱۶۰ هزار تن نفت، با نادیدهگرفتن محدودیتهای اعلامی در حالی که مسیر عبور از تنگه هرمز را در پیش گرفته بود، با ورود یگانهای عملیاتی ایران به وضعیت هشدار و قرار گرفتن در موقعیت اقدام، ناگهان مسیر خود را تغییر داد و با چرخشی کامل، از منطقه گریخت.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شماره ۴۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات وعده صادق ۴ به شرح زیر است:
«در میانه یکی از حساسترین مقاطع امنیتی منطقه، تنگه هرمز بار دیگر به صحنه نمایش اقتدار میدانی ایران تبدیل شد؛ جایی که یک نفتکش غولپیکر با پرچم مصلحتی باربادوس و ظرفیت حمل ۱۶۰ هزار تن نفت، با نادیدهگرفتن محدودیتهای اعلامی، تلاش کرد اراده ایران را به چالش بکشد. این حرکت که با نوعی جسارت و قلدری دریایی آغاز شد، تنها دقایقی بعد در برابر واقعیت قدرت ایران رنگ باخت و به عقبنشینیای شتابزده و پرمعنا انجامید.
بر اساس دادههای میدانی و تصاویر ثبتشده از نقشههای دریایی، این نفتکش در حالی که مسیر عبور از تنگه را در پیش گرفته بود، با ورود یگانهای عملیاتی ایران به وضعیت هشدار و قرار گرفتن در موقعیت اقدام، ناگهان مسیر خود را تغییر داد و با چرخشی کامل، از منطقه گریخت. این چرخش ناگهانی، نه صرفاً یک مانور فنی، بلکه اعترافی عملی به برتری ایران در مدیریت این گذرگاه حیاتی بود؛ اعترافی که بدون نیاز به بیانیه یا تحلیل، در قاب تصویر برای افکار عمومی جهان ثبت شد.
اهمیت این رخداد تنها در توقف یک کشتی خلاصه نمیشود، بلکه در شکستن یک تصور نهفته است؛ تصوری که میکوشید تنگه هرمز را مسیری بیقید و شرط برای عبور هر بازیگری نشان دهد. اکنون اما واقعیت میدانی چیز دیگری را فریاد میزند: این تنگه، میدان اعمال حاکمیت و اقتدار ایران است و هرگونه عبور، در چارچوب قواعدی تعریف میشود که تهران آن را تعیین میکند. کشتیای که با اتکا به پرچم مصلحتی و محاسبات نادرست وارد میدان شد، در نهایت با درک هزینههای سنگین تقابل، عقب نشست و این خود به نمادی از بازدارندگی فعال ایران تبدیل شد.
در سطحی گستردهتر، این واقعه پیامی روشن به تمامی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای مخابره کرد؛ اینکه دوران آزمونوخطا در برابر ایران به پایان رسیده و هرگونه سنجش عملیاتی، با پاسخ فوری و قاطع مواجه خواهد شد. آنچه در تنگه هرمز رخ داد، نه یک برخورد مقطعی، بلکه بازتاب یک موازنه جدید قدرت است؛ موازنهای که در آن، ابتکار عمل در دست ایران قرار دارد و طرف مقابل، حتی با بزرگترین ظرفیتهای لجستیکی، ناگزیر به عقبنشینی میشود.
این صحنه، تصویری فشرده اما گویا از واقعیت امروز منطقه است: جایی که اراده و آمادگی ایران، معادلات را بازنویسی کرده و نشان داده است که در یکی از حیاتیترین شریانهای انرژی جهان، هیچ بازیگری توان عبور از خطوط قرمز ایران را ندارد. تنگه هرمز، در این روایت جدید، نه صرفاً یک مسیر عبور، بلکه نماد اقتدار، کنترل و برتری میدانی ایران است؛ اقتداری که حتی پیش از شلیک، طرف مقابل را به عقبنشینی وادار میکند.»