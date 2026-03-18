دستور رئیس کل دادگستری لرستان به دادستان دورود برای رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان ساکن در منطقه حمله دشمن آمریکای- صهیونیستی

به گزارش ایلنا، در پی وقوع حملات هوایی امروز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به مناطق مسکونی شهرستان دورود، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان دستورات لازم را به منظور مدیریت قضایی وضعیت در شهرستان دورود صادر کرد.

مهم‌ترین بخش این دستورات، بر حضور میدانی و فعال دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود و رسیدگی به مشکلات شهروندان آسیب‌دیده از این حمله، تأکید داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در این خصوص اظهار داشت: در شرایط بحرانی و در پی حوادث ناگوار، حضور مسئولان قضایی در کنار مردم و از نزدیک در جریان قرار گرفتن مسائل، امری ضروری است؛ لذا دستور داده شده است تا دادستان دورود ضمن حضور در مناطق آسیب‌دیده، از نزدیک روند رسیدگی به مشکلات شهروندان را رصد کرده و اقدامات لازم را معمول دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در پایان ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه، از عموم مردم استان لرستان و به ویژه شهروندان دورود درخواست کرد که با حفظ وحدت و همبستگی، در روند بازسازی و عبور از این شرایط دشوار، نهایت همکاری را با مسئولان داشته باشند. وی همچنین از تلاش‌های نیرو‌های امنیتی، نظامی و امدادی که در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند، تقدیر و تشکر کرد.

دادستان دورود در صحنه حملات هوایی حاضر شد

به دنبال حملات هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی صبح امروز که خساراتی به اماکن مسکونی شهرستان دورود وارد کرد و متعاقب دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان لرستان مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب دورود، بلافاصله در مناطق حادثه حضور یافت.

الماسی ضمن ارزیابی میدانی خسارات وارده، این حملات را محکوم کرده و دستورات لازم را جهت رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان و آسیب‌دیدگان، بررسی دقیق خسارات این جنایت صادر کرد.

دادستان دورود همچنین بر ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه کمک‌های امدادی و حمایتی تأکید ورزید و از همکاری مردم با مسئولان برای بازسازی و عادی‌سازی اوضاع قدردانی کرد.