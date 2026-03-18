پیام ارتش به مناسبت شهادت وزیر اطلاعات

به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، شهادت حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا من المجرمین منتقمون (سجده -۲۲)

شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری مقدس اسلامی ایران در کنار به شهادت رساندن زنان، کودکان و غیر نظامیان، بار دیگر پرده از ماهیت تروریستی، جنایتکارانه و ذلت رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار برداشت. حجت الاسلام و المسلمین خطیب، مدیری متعهد و انقلابی بود که عمر پربرکت خود را در مسیر صیانت از امنیت ملی و مقابله هوشمندانه با تهدیدات دشمنان صرف کرد و در زمره خادمان صدیق و امین نظام اسلامی قرار داشت.

سوابق ارزشمند و نقش‌آفرینی مؤثر این شهید بزرگوار در مسئولیت‌های خطیر اطلاعاتی، به‌ویژه در جایگاه وزارت اطلاعات، گویای درایت، تعهد و اشراف دقیق وی بر مسائل راهبردی کشور بود. بی‌تردید، خدمات ماندگار آن شهید والامقام در تأمین امنیت و ثبات کشور، در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تسلیت شهادت این شهید والامقام محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و خانواده این شهید گرانقدر، با محکومیت قاطع اقدامات جنایتکارانه دشمنان، تأکید می‌کند که این‌گونه تلاش‌های تروریستی، قطعا با پاسخی قاطع و بازدارنده به عاملان این جنایت مواجه خواهد شد و دشمنان بدانند که خون شهدای عزیز ما، بی‌تاوان نخواهد ماند.