خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام ارتش به مناسبت شهادت وزیر اطلاعات

کد خبر : 1763551
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، شهادت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، شهادت حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تسلیت گفت. 

متن پیام به شرح زیر است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا من المجرمین منتقمون (سجده -۲۲) 

شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری مقدس اسلامی ایران در کنار به شهادت رساندن زنان، کودکان و غیر نظامیان، بار دیگر پرده از ماهیت تروریستی، جنایتکارانه و ذلت رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار برداشت. حجت الاسلام و المسلمین خطیب، مدیری متعهد و انقلابی بود که عمر پربرکت خود را در مسیر صیانت از امنیت ملی و مقابله هوشمندانه با تهدیدات دشمنان صرف کرد و در زمره خادمان صدیق و امین نظام اسلامی قرار داشت. 

سوابق ارزشمند و نقش‌آفرینی مؤثر این شهید بزرگوار در مسئولیت‌های خطیر اطلاعاتی، به‌ویژه در جایگاه وزارت اطلاعات، گویای درایت، تعهد و اشراف دقیق وی بر مسائل راهبردی کشور بود. بی‌تردید، خدمات ماندگار آن شهید والامقام در تأمین امنیت و ثبات کشور، در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تسلیت شهادت این شهید والامقام محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران و خانواده این شهید گرانقدر، با محکومیت قاطع اقدامات جنایتکارانه دشمنان، تأکید می‌کند که این‌گونه تلاش‌های تروریستی، قطعا با پاسخی قاطع و بازدارنده به عاملان این جنایت مواجه خواهد شد و دشمنان بدانند که خون شهدای عزیز ما، بی‌تاوان نخواهد ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل