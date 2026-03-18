پیام سازمان اطلاعات سپاه درپی شهادت وزیر اطلاعات

به گزارش ایلنا، در متن پیام سازمان اطلاعات سپاه آمده است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللهَ علیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلاً*

دشمن آمریکایی صهیونی مستاصل از رویارویی در صحنه جنگ اطلاعاتی با سربازان گمنام امام زمان (عج)، بار دیگر به اقدامی بزدلانه نظامی با سلاح های سنگین علیه مقامات ارشد ایران متوصل شد.

در این اقدام تروریستی، حجه الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب پس از عمری جهاد خالصانه در مسیر حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست پست ترین دشمنان به قافله کاروان شکوهمند شهدای انقلاب اسلامی پیوست و به حق اجر و پاداش حقیقی خود را از باری‌تعالی دریافت نمود.

این عالم وارسته در طول حیات طیبه خویش به خصوص در دوران تصدی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارتقای قدرت اطلاعاتی و امنیتی کشور، خالصانه تمام توان خویش را در جهت عمل به اوامر امام شهید مبنی بر افزایش تعامل و همکاری جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را به خدمت گرفت و در این مسیر توفیقات کثیری به ارمغان آورد.

قدر متیقّن، خون پاک این شهید والامقام و همه شهدای عزیز این نبرد نهایی، گریبان صهیونیست‌های شقی و آمریکایی‌های متجاوز را خواهد گرفت و سربازان گمنام تا ستاندن خون‌های پاک شهیدان‌مان، دست از نبرد اطلاعاتی و امنیتی با سران تروریست صهیونی – آمریکایی و اذناب آنان نمی‌کشند.

سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی تاکید میکند با شهادت خادمان انقلاب و مردم شریف ایران بزرگ نه تنها خللی در مسیر پیروزی نهایی رخ نخواهد داد، بلکه بر عزم راسخ ایشان در اقدام تهاجمی علیه تجاوزگری شما شیاطین زمان افزوده میشود.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهادت این سرباز گمنام را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم( ارواحنافداه ) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه الله) و سربازان گمنام امام زمان (عج) به ویژه همکاران محترم در وزارت اطلاعات و همچنین خانواده معزز آن شهید گرانقدر را، تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان همنشینی با شهدای صدر اسلام و آقا عبدالله الحسین(علیه السلام) و امام شهید را برای ایشان مسئلت داریم.

