پیام آیت الله مکارم شیرازی به مناسبت شهادت لاریجانی
آیتالله مکارم شیرازی در پیام تسلیت خود به مناسبت شهادت «علی لاریجانی» آورده است: بیتردید، مجاهدتهای این عزیزان و خون پاکشان به ثمر خواهد نشست و طومار استکبار جهانی را در هم خواهد پیچید.
به گزارش ایلنا، آیتالله ناصر مکارم شیرازی در پی شهادت علی لاریجانی و جمعی از مدافعان میهن پیامی صادر کرد که به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی این مرجع تقلید در شامگاه چهارشنبه ۲۷ اسفند، متن پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«اِنَّا للهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ راجِعُونَ»
شهادت، والاترین نعمتی است که خداوند متعال در میانه این جهاد و دفاع مقدس به بندگان شایستهاش عطا میفرماید.
خبر شهادت جمعی از مردم بیدفاع و نیروهای جانبرکف و فرماندهان نظامی و مسؤولان محترم، علیالخصوص فاضل ارجمند و برادر گرامی، جناب شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند برومندشان، موجب تأسف و تألم فراوان گردید. بیتردید، مجاهدتهای این عزیزان و خون پاکشان به ثمر خواهد نشست و طومار استکبار جهانی را در هم خواهد پیچید.
اینجانب درگذشت این عزیزان را به عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و علو درجات این شهیدان و صبر و اجر بازماندگان و پیروزی ملت ایران را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.»