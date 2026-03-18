پیام آیت الله مکارم شیرازی به مناسبت شهادت لاریجانی

«بسم الله الرحمن الرحیم

«اِنَّا للهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ راجِعُونَ»

شهادت، والاترین نعمتی است که خداوند متعال در میانه این جهاد و دفاع مقدس به بندگان شایسته‌اش عطا می‌فرماید.

خبر شهادت جمعی از مردم بی‌دفاع و نیروهای جان‌برکف و فرماندهان نظامی و مسؤولان محترم، علی‌الخصوص فاضل ارجمند و برادر گرامی، جناب شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند برومندشان، موجب تأسف و تألم فراوان گردید. بی‌تردید، مجاهدت‌های این عزیزان و خون پاکشان به ثمر خواهد نشست و طومار استکبار جهانی را در هم خواهد پیچید.

اینجانب درگذشت این عزیزان را به عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و علو درجات این شهیدان و صبر و اجر بازماندگان و پیروزی ملت ایران را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.»