پیام تسلیت آیت‌الله جوادی آملی در پی شهادت علی لاریجانی
آیت‌الله جوادی آملی با صدور پیامی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرزندش در جریان حملات دشمن آمریکایی – صهیونی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اسراء، متن پیام آیت‌الله جوادی آملی به شر زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«شهادت شاهدان ملک و ملکوت برای حفظ حریم اسلامی و حرمت وطن محبوب ایران مهم ترین عامل پیروزی است. 

شهادت همه مفاخر بویژه جناب آقای دکتر علی لاریجانی را تسلیت و صبر جمیل بازماندگان خصوصاً آیة الله آملی لاریجانی از خدای سبحان مسئلت می‌شود.»

اخبار مرتبط
