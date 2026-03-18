پیام تسلیت آیتالله جوادی آملی در پی شهادت علی لاریجانی
کد خبر : 1763547
آیتالله جوادی آملی با صدور پیامی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرزندش در جریان حملات دشمن آمریکایی – صهیونی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اسراء، متن پیام آیتالله جوادی آملی به شر زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«شهادت شاهدان ملک و ملکوت برای حفظ حریم اسلامی و حرمت وطن محبوب ایران مهم ترین عامل پیروزی است.
شهادت همه مفاخر بویژه جناب آقای دکتر علی لاریجانی را تسلیت و صبر جمیل بازماندگان خصوصاً آیة الله آملی لاریجانی از خدای سبحان مسئلت میشود.»